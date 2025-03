Toyota Hilux ganha versão híbrida leve na Europa Picape muda pouco no visual e ganha sistema elétrico de 48V e mantém os 204cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/03/2025 - 15h23 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h44 ) twitter

Com mais de 50 anos de história, a Toyota Hilux está na mesma geração há mais de 10 anos mas acaba de receber sistema híbrido leve, uma novidade na utilitária. A estreia ocorre no mercado europeu com a apresentação da linha 2025. E a Toyota deu um grande destaque para o lançamento da versão híbrida leve.

O motor em si é o mesmo 2,8 turbodiesel quatro cilindros associado ao sistema híbrido leve de 48V com objetivo de reduzir as emissões e melhorar a eficiência em se tratando de diesel. O sistema elétrico é composto por um alternador gerador e motor de partida com sistema de 12kw combinado com bateria de 4,3 ampéres hora.

O resultado do motor diesel combinado com o sistema híbrido leve chegou a 204cv e 50kgfm de torque, exatamente o mesmo do sistema a combustão comum. A tração se mantém 4x4 com sistema Multi-Terrain-Select. A aceleração de 0-100 chega a 10,7s e a velocidade máxima é de 175 km/h com consumo de até 10 km/l.

Mantendo a linha externa tradicional há novidades em grade e molduras mas internamente essas alterações são bem mais sutis. A multimídia de 8 polegadas usa o mesmo sistema que não é nativo do carro mas a Toyota melhorou o sistema Toyota Safety Sense com leitura de placas e melhorias na leitura do sistema de frenagem.

Na ficha técnica, a Hilux europeia tem 5,32 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,86 m de altura e 3,08 m de entre-eixos. A picape de 1 tonelada da Toyota tem carga útil de 835 kg com 3,5 toneladas de reboque. O peso da Toyota Hilux é de 2.295 kg a 2.325 kg.

Os preços partem dos 54 mil euros, cerca de R$ 330 mil em valores convertidos, algo similar ao que custa por aqui, desconsiderando, é claro, sinais como poder de compra e renda. A versão híbrida estreia com preço maior de 58 mil euros, cerca de 8 mil a mais que a versão de entrada.

