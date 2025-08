Bajaj bate recorde de vendas e produção no Brasil em julho No mesmo período, a fábrica da marca em Manaus (AM) produziu 2.789 unidades, também um recorde para a operação local Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 12h30 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bajaj/Divulgação

A Bajaj registrou novo recorde de vendas no Brasil em julho de 2025, com 2.406 motocicletas emplacadas — alta de 146% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No mesmo período, a fábrica da marca em Manaus (AM) produziu 2.789 unidades, também um recorde para a operação local.

Bajaj/Divulgação

Com esse desempenho, a marca indiana superou a marca de 30 mil motos vendidas no Brasil desde o início das operações, em dezembro de 2022.

Bajaj/Divulgação

No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram emplacadas 14.035 unidades, crescimento de 206% em comparação com o mesmo período de 2024 (4.594 unidades).

‌



Entre os modelos, a Dominar 400 lidera o ranking com 6.328 unidades vendidas no ano, alta de 79% sobre os sete primeiros meses do ano passado. Somente em julho, foram 1.046 unidades emplacadas do modelo.

Marca venderá a Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400

Na sequência, a Dominar 160 teve 2.601 unidades emplacadas no acumulado de 2025, com crescimento de 441% em relação a 2024, sendo o modelo com maior avanço proporcional da linha. Já a Dominar 200 somou 2.456 unidades, alta de 331%.

‌



A Dominar 250, lançada em agosto de 2024, registrou 2.150 emplacamentos entre janeiro e julho deste ano. A Pulsar N150, à venda desde maio, acumula 500 unidades emplacadas até o momento.

‌



Segundo Waldyr Ferreira, diretor-geral da Bajaj do Brasil, o crescimento é reflexo do investimento da companhia na operação local. “Temos fortalecido gradativamente nossa estrutura de produção e vendas para suportar o crescimento em todo o País”, afirmou.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.