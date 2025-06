Bajaj inicia pré venda da Pulsar N150, sua moto mais em conta Urbana deve ficar na faixa de preços dos R$ 15 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 12h26 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bajaj Pulsar N150 Bajaj/Reprodução

A Bajaj do Brasil inicia a pré-venda da Pulsar N150, modelo que já está sendo produzido na fábrica da marca, em Manaus (AM), e chega à rede de concessionárias em junho. Para fazer a reserva, os clientes devem se cadastrar no site bajaj.com.br/prereservaPulsar-N150, selecionar a loja de preferência para atendimento e aguardar o contato. Apesar do anúncio, a Bajaj ainda não divulgou o preço da moto que deve ser posicionado como modelo de acesso da marca, portanto abaixo dos R$ 17.900 da Dominar 160.

Bajaj Pulsar N150 Bajaj/Reprodução

Os primeiros 300 clientes que efetivarem a reserva terão uma condição especial de desconto para adquirir o produto. No entanto, não foi anunciado se vai ser algum desconto, seguro incluído ou qualquer outra vantagem.

Bajaj Pulsar N150 Bajaj/Reprodução

A Pulsar N150 passa a ser o modelo de entrada da linha Bajaj no Brasil, admite a marca. A fórmula da Pulsar N150 na Índia é um motor monocilíndrico refrigerado a ar. Tem 149,7 cm³ e 14,5 cv a 8.500 rpm e 1,4 kgfm de torque a 6.000 rpm com transmissão de 5 velocidades.

Bajaj Pulsar N150 Bajaj/Reprodução

Caso siga a fórmula indiana, a Pulsar N150 terá farol e lanterna de LED, painel digital e conectividade via Bluetooth para celulares e freios a disco com ABS.

‌



Bajaj Pulsar N150 Bajaj/Reprodução

De acordo com a Bajaj, as informações sobre a Pulsar N150 serão divulgadas à imprensa na próxima semana.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.