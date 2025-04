Bajaj anuncia linha Dominar NS 160 e 200: veja o preço e detalhes Motos de entrada ganham sobrenome “Dominar” e painel digital com aplicativo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h00 ) twitter

Bajaj/Divulgação

Com pouco mais de 21 mil unidades montadas no Brasil, a Bajaj anuncia a chegada da linha 2026 para os modelos 160 e 200cc que ganham a sigla NS (nacked Sport) e também o “sobrenome” Dominar. Assim a denominação dos dois produtos passa a ser Dominar NS 160 e Dominar NS 200.

Bajaj/Divulgação

As motos de entrada da Bajaj ganharam painel digital completo com conectividade via bluetooth e acesso ao novo App Bajaj Ride Connect, que exibe notificações e navegação curva-a-curva na tela. Além disso, o novo equipamento traz conta giros, indicador de marcha, indicador de combustível, relógio e computador de bordo com consumo médio e instantâneo, entre outras funções.

Bajaj/Divulgação

A Dominar NS 160 e a Dominar NS 200 ganharam também faróis full led, entrada USB ao lado do painel e 3 modos de pilotagem: road, rain e offroad, item inédito na categoria. Outro destaque da Dominar NS 160 e da Dominar NS 200 são os 3 anos de garantia e o plano fixo no preço das revisões, o que garante tranquilidade ao proprietário. Dominar Ns 200

‌



A motocicleta de 200 cilindradas tem motor

‌



de 24 cv de potência máxima 9.750 rpm e 1,9 kgf.m de torque a 8.000 rpm e câmbio de 6 marchas. Como a sua irmã maior, a Dominar 400, o modelo usa garfo invertido na suspensão dianteira, e conta com a traseira monoamortecida, igualmente com reservatório de gás destacado do amortecedor. Já os freios têm assistência de ABS de duplo canal, com discos de 300 mm na dianteira (pneu 100/80-17) e 230 mm na traseira (130/70-17).

Bajaj/Divulgação

A Dominar NS 200 chega nas cores Vermelha (Cocktail Wine Red), Preta (Ebony Black), Branca (Pearl Metallic) e Cinza (Pewter Grey). O modelo estará disponível na rede de concessionárias Bajaj com preço público sugerido de R$ 20.900,00, com frete incluso.

‌



Dominar NS 160

A NS 160 da Bajaj tem motor SOHC de 160.3cc, refrigerado a óleo, que entrega 17 cv de potência máxima a 9.000 rpm e 1,488 kgf.m de torque máximo a 7.250 rpm combinado com câmbio de cinco marchas.

Bajaj/Divulgação

Os freios têm assistência de ABS de duplo canal, com discos de 300 mm na dianteira e 230 mm na traseira. As rodas de 17 polegadas usam pneus nas medidas 100/80 e 130/70, conjunto que agrega agilidade e segurança nas mais diversas situações.

Bajaj/Divulgação

A Dominar NS 160 está disponível nas cores Vermelha (Cocktail Wine Red), Preta (Ebony Black), Branca (Pearl Metallic) e Cinza (Pewter Grey). O modelo chega à rede de concessionárias Bajaj com preço público sugerido de R$ 17.900,00, com frete incluso.

