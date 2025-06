Dominar 400 ganha novas opções de cores no Brasil Depois da cor vermelha, linha da 400 ganha mais duas cores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h00 ) twitter

Bajaj/Divulgação

Enquanto prepara as atualizações da linha Pulsar 160 no Brasil, a Bajaj confirmou que além da nova cor Canyon Red da Dominar 400, a moto ganha as cores branco metálico (Pearl Metallic White) e azul escuro (Indigo Blue). Além de verde e preto, a Dominar ganha novidades para renovar seu portfólio.

Bajaj/Divulgação

A Dominar é o modelo mais completo da Bajaj no Brasil e traz itens como painel digital, suporte para GPS, encosto para passageiro entre outros itens como ABS duplo e suspensão dianteira invertida.

Bajaj/Divulgação

O motor é um dos pontos altos da Dominar 400 que é um monocilíndrico com arrefecimento líquido e 4 válvulas com 40cv e 3,57kgfm com câmbio de seis velocidades. As rodas de liga leve da Dominar são de 17 polegadas com pneus 110/70 na dianteira e 150/60 na traseira.

Bajaj/Divulgação

A linha Bajaj vem crescendo de forma sólida. Só neste ano mais de 4.000 unidades foram comercializadas. Hoje a rede tem 33 concessionárias em todo o Brasil. Na região Sudeste são 17 endereços, sendo 13 no Estado de São Paulo, 2 no Estado de Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo.

