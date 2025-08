Brasil já recebeu meio milhão de veículos eletrificados em 13 anos Em julho 19.016 unidades de modelos eletrificados leves foram vendidos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h30 ) twitter

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

O Brasil chegou à marca de 503.654 veículos eletrificados em circulação desde 2012, segundo dados da ABVE. Em julho de 2025, foram comercializadas 19.016 unidades de modelos eletrificados leves, o que representa 8,27% do total de emplacamentos do mês. O segmento de 100% elétricos (BEV) bateu novo recorde com 7.010 unidades vendidas, superando a marca anterior de maio (6.969).

GAC/Reprodução

Os veículos plug-in (PHEV e BEV) somaram 15.654 unidades no mês, com os PHEV liderando (8.644), enquanto os híbridos convencionais (HEV e HEV Flex) representaram 3.362 unidades. A venda de ônibus elétricos também teve alta expressiva, com 160 unidades em julho, registrando crescimento de 370% sobre junho e de mais de 1.100% em relação a julho de 2024.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

As vendas de micro-híbridos (MHEV) totalizaram 6.129 unidades, com predominância dos modelos com sistema 12V (4.690 unidades). Já os MHEV 48V registraram 1.439 unidades, pequena queda em relação ao mês anterior.

Fotos: Fiat/Divulgação Fotos: Fiat/Divulgação

A região Sudeste concentrou 46,2% das vendas de eletrificados em julho, seguida por Sul (18,1%) e Nordeste (17,3%). Os municípios com maior volume foram São Paulo (2.456), Brasília (1.573) e Rio de Janeiro (736).

