Vendas de elétricos: BYD domina e GAC já está no top 10 Dolphin Mini e Dolphin puxam a fila mas GAC já aparece pelo retrovisor 03/08/2025 - 13h00

O mercado de carros elétricos a bateria, em que pese a participação ainda muito pequena no Brasil, vem crescendo pouco a pouco. Os números de julho de 2025 conseguem provar essa realidade. A BYD por um lado é dominante neste segmento restrito.

O Dolphin Mini mantém mais de 3.000 unidades vendidas por mês e tem o Dolphin como segundo colocado já com mais de 1.300 unidades. Por outro lado a GAC já aparece na lista dos 10 mais o que pode preocupar as rivais.

O terceiro e o quarto modelos mais vendidos do país são também da BYD: Yuan Pro (732 unidades) e Seal (300 unidades) enquanto o primeiro carro que não é um BYD ocupa a quinta posição: Volvo EX30 mantendo sua participação com 203 unidades.

Saindo da esfera da BYD está o Ora 03 que está perdendo posições ao longo do ano com 191 unidades. O Yuan Plus vendeu 128 unidades. O Aion V d Y entram no top 10 com 116 e 105 reslectivamente e são seguidos pelo OMODA 5 que emplacou 101 unidades.

1º Dolphin Mini BYD 3.011

2º Dolphin BYD 1.305

3º Yuan Pro BYD 732

4º Seal BYD 300

5º EX30 Volvo 203

6º ORA 03 GWM 191

7º Yuan Plus BYD 128

8º Aion V GAC Aion 116

9º Aion Y GAC Aion 105

10º 5 EV Omoda 101

