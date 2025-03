BYD anuncia ação promocional neste final de semana Linha King e Song Pro GS e também Dolphin e Dolphin mini tem descontos e carregador grátis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/03/2025 - 11h36 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h36 ) twitter

Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

A BYD retoma neste final de semana a ação comercial “48 Horas Eletrizantes” na rede de concessionários para impulsionar as vendas de híbridos e elétricos. Entre os dias 21 e 22 de março a rede oferecerá descontos e condições diferenciadas de financiamento para alguns modelos da Gama.

BYD Song Pro: híbrido plugin mais barato é bom mas sacrifica segurança Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

O BYD King GS que custa R$ 191.900 sai por R$ 163.900 durante o período. A versão GS combina motor 1.5 a gasolina e motor elétrico que resultam em 235cv combinados no sedã híbrido plugin. O BYD Song Pro GS também faz parte da ação e o preço de R$ 204.800 cai para R$ 179.800. O motor é o mesmo do King com 235cv.

BYD/divulgação

O BYD Dolphin GS elétrico com 95cv e autonomia de 291km (ciclo PBEV) de R$ 159.800 terá preço reduzido para R$ 149.800. Já o BYD Dolphin Mini (4 lugares) sai pelo preço de R$ 118.800 com taxa 0% de financiamento.

BYD/Divulgação Picasa

Alem dos descontos a BYD oferece carregador wallbox e carregador portátil grátis para os consumidores que adquirirem um dos quatro modelos.

