BYD supera 8.000 unidades vendidas em junho com share de 8,7% Marca liderou vendas de elétricos e híbridos mas volume de vendas diminuiu Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/07/2025 - 21h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h00 )

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

A BYD emplacou 8.163 unidades de híbridos e elétricos em junho no mercado, o que representou um market share de 8,7%. O número foi menor do que maio quando a BYD vendeu 9.403 unidades devido ao que a marca chamou de “cenário econômico adverso para o setor no mês”.

BYD Song Pro BYD/Divulgação

A BYD chegou primeiro lugar em vendas em 104 localidades em junho, com destaque para capitais como Maceió (AL), Brasília (DF) e Porto Velho (RO). No ranking nacional, a companhia ficou na 5ª posição, com 7.685 emplacamentos e 8,7% de market share.

BYD Song Plus 2026

Além da liderança no segmento de elétricos com mais de 3.000 unidades (somando Dolphin Mini e Dolphin GS) a BYD também està frente com os híbridos. Foram 3.688 carros vendidos no sexto mês do ano, o que significa uma fatia de 37,5% ou 4 a cada 10 veículos especialmente as linhas Song Plus e Song Pro.

‌



Os carros mais emplacados da marca em junho foram:

• BYD Dolphin Mini (1.913);

• BYD Song Plus (1.619);

‌



• BYD Dolphin GS (1.240);

• BYD Song Pro (1.010);

‌



• BYD King GL + GS (797).

BYD Dolphin BYD/Divulgação

“O fato de a BYD aumentar a quantidade de cidades em que lidera o mercado pelo interior do Brasil mostra que é acertada a estratégia de crescimento da nossa rede de concessionárias e de como o brasileiro acredita e cada vez mais aposta na nossa marca. A capilaridade é essencial para estarmos onde há demanda. A nossa meta é alcançar, até o final do ano, o marco de 250 concessionárias”, comenta Alexandre Baldy, Vice-presidente Sênior da BYD do Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.