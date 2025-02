SUVs compactos mais vendidos: GM lidera com Tracker Tracker ultrapassa T-Cross: Kicks e Renegade vão bem assim como Pulse e Fastback Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 16/02/2025 - 17h13 ) twitter

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade: veja avaliação Divulgação/Chevrolet

A Chevrolet começou 2025 anunciando duas interrupções no fluxo de produção do Onix agora em fevereiro e abril, mas olhando o segmento dos SUVs a marca não tem do que reclamar neste início de ano.

As vendas do Tracker lideraram o segmento de modelos compactos com 5.416 unidades vendidas, como mostram os dados consolidados da Fenabrave de janeiro de 2025. O modelo da GM foi seguido de perto pelo Volkswagen T-Cross, que foi o líder de vendas em 2024 e emplacou 5.312 unidades em janeiro.

Volkswagen T-Cross que foi o líder de vendas em 2024 Volkswagen/Divulgação

O Hyundai Creta foi remodelado no fim do ano e se manteve bem competitivo com 5.419 unidades vendidas em janeiro. O Nissan Kicks, que já foi reposicionado pela marca com a adoção do “sobrenome” Play, vendeu 4.458 unidades em janeiro de 2025.

O Hyundai Creta foi remodelado no fim do ano Hyundai/Divulgação

Ainda foram bem o Honda HR-V com 4.273 unidades, o Jeep Renegade, também veterano, com 3.679 unidades, e puxam a fila da Stellantis: o Fiat Pulse com 3.588 unidades e o Fastback com 3.423.

1º Chevrolet Tracker - 5.416 unidades

2º VW T-Cross - 5.312 unidades

3º Hyundai Creta - 5.149 unidades

4º Nissan Kicks - 4.458 unidades

5º Honda HR-V - 4.273 unidades

6º Jeep Renegade - 3.679 unidades

7º Fiat Pulse - 3.588 unidades

8º Fiat Fastback - 3.423 unidades

9º VW Nivus - 2.915 unidades

10º Renault Duster - 1.958 unidades

