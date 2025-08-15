BYD vai produzir os próprios tablets e multimídias para veículos Novidade foi divulgada nas redes sociais oficiais da marca com o slogan: “emoção ilimitada, a um toque de distância Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD vai produzir os próprios tablets e multimídias para veículos BYD/Divulgação

A BYD é conhecida pela alta verticalização produzindo a maioria dos próprios componentes usados nos veículos. Desde os anos 1990, como uma empresa de baterias a BYD expandiu sua atuação rapidamente e depois foi para o segmento automotivo. Agora a marca dá mais um passo e anunciou que passará a fabricar seus próprios tablets, ampliando sua já conhecida estratégia de produção verticalizada. A novidade foi divulgada nas redes sociais oficiais da marca com o slogan: “emoção ilimitada, a um toque de distância”.

BYD vai produzir os próprios tablets e multimídias para veículos BYD/Divulgação

Este será o primeiro tablet desenvolvido e produzido internamente pela empresa, com estreia confirmada para o SUV híbrido Tai 7, da submarca Fang Cheng Bao, que chega ao mercado chinês no quarto trimestre deste ano. O dispositivo terá integração completa com o sistema do veículo, controle de múltiplas telas e funções avançadas de entretenimento, sem depender de fornecedores externos.

O Tai 7 será o segundo modelo da linha “Tai”, sucedendo o Tai 3, lançado em março deste ano. A BYD já se destaca pela verticalização em modelos como o Dolphin, no qual produz praticamente todos os componentes — exceto pneus e vidros. Agora, com a produção de tablets próprios, eleva ainda mais o nível de autonomia tecnológica.

‌



BYD vai produzir os próprios tablets e multimídias para veículos BYD/Divulgação

Entre os grupos de mídia de tecnologia a BYD já mostrou as especificações. O Tablet MT8626 tem quatro núcleos Cortex-A715 e quatro núcleos Cortex-A510, com uma velocidade máxima de 2.9 GHz de processamento. A parte gráfica fica a cargo de uma GPU Mali-G615 MC6. É bem rápido.

BYD vai produzir os próprios tablets e multimídias para veículos BYD/Divulgação

A experiência da empresa no setor de eletrônicos reforça essa estratégia. A BYD é fornecedora global de peças e serviços para gigantes como Apple, participando da montagem de iPhones, iPads e laptops. Além disso, desde os anos 1990 produz baterias, que já equiparam celulares e atualmente abastecem veículos elétricos de marcas como Tesla, Ford, BMW e Toyota.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.