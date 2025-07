Chevrolet Tracker 2026 ganha novo visual e motor com injeção direta: veja as versões e preços Modelo segue equipado com motores Ecotec 1.0 litro turbo e 1.2 litro turbo com injeção direta e correia banhada a óleo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h08 ) twitter

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr. 09.07.2025

A Chevrolet oficializou as mudanças que estão disponíveis no Tracker 2026 que ganhou novo visual alinhado aos novos padrões visuais da marca, novo interior com multimídia maior e integrada ao painel digital.

O utilitário segue com os motores Ecotec 1.0 litro turbo e 1.2 litro turbo, agora com injeção direta de combustível. Somente o Tracker e a Montana ganham o sistema, pois o Onix manteve a injeção indireta.

Chevrolet Tracker 2026 Divulgação/Chevrolet

Visualmente, o novo Chevrolet Tracker 2026 passa a contar com o DRL dianteiro afilados e uma lente mais destacada, tendo a moldura mais ampla sobre o logo da Chevrolet.

A traseira não teve mudanças profundas e ganhou novo para-choque. Já o interior recebeu um cluster digital e uma multimídia do tipo flutuante, seguindo a tendência da Montana, Spin e S10. Inclusive, esse desenho exterior e interior deve inspirar o novo SUV compacto da marca.

‌



Chevrolet Tracker 2026 Divulgação/Chevrolet

A GM admite ter trocado o fornecedor da correia dentada banhada a óleo que agora é “mais resistente a variações químicas causadas pelo uso do óleo inadequado”, admite. A garantia da linha Tracker e Onix passa a ser de cinco anos. Os carros também ganham itens como chave presencial e ar-condicionado mais eficiente.

Chevrolet Tracker 2026 Divulgação/Chevrolet

Por dentro há novos padrões de bancos, iluminação interna na versão RS, saída dupla de escapamento e a multimídia de 11 polegadas (aprox. 28 cm) maior e com câmera aprimorada assim como o sistema de ar condicionado. O painel é do tipo digital de 8 polegadas (aprox. 20 cm),

‌



Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

O Chevrolet Tracker 2026 vai manter o 1.0 turbo que agora tem injeção direta e entrega até 116cv e 16,8kgfm de torque, enquanto o 1.2 turbo atualizado alcança 133cv e 21kgfm de torque. Ambos são equipados com câmbio automático de seis marchas.

Preços e versões Chevrolet Tracker 2026

Chevrolet Tracker 1.0 AT — R$ 119.900

‌



Chevrolet Tracker 1.0 LT — R$ 154.090

Chevrolet Tracker 1.0 LTZ — R$ 169.490

Chevrolet Tracker 1.2 Premier — R$ 189.590

Chevrolet Tracker 1.2 RS — R$ 190.590

