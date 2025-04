Carros mais vendidos em Abril: Polo se mantém líder, HB20 cresce e Compass cai Polo ficou acima das 5.000 unidades e HB20 chegou bem perto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h49 ) twitter

As vendas de carros novos em abril mostram uma disputa interessante entre os primeiros colocados, com a arrancada do Hyundai HB20, superando a Fiat Strada e chegando perto do Polo.

Volkswagen Polo Volkswagen/Divulgação

Nos primeiros quinze dias de abril, o Volkswagen Polo emplacou 5.609 unidades, deixando o HB20 como segundo com 4.991 unidades emplacadas. A Strada se mantém líder entre as picapes e fechou com 4.863.

Hyundai HB20S Limited Plus Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

O Fiat Argo se mantém em um patamar bem alto, à frente do Mobi com 3.764 unidades vendidas e seguido pelo Volkswagen T-Cross, líder entre os SUVs com 3.453 e seguido pelo Toyota Corolla Cross, novo líder entre os modelos médios com 3.367, abrindo uma liderança inédita diante do Jeep Compass, que despencou na tabela com 2.016 unidades.

Toyota Corolla Cross Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

A GM também não conseguiu manter o Onix entre os primeiros colocados. Após interrupções na linha de produção do compacto, foram só 3.258 unidades entregues, seguido pela Saveiro que vem mantendo bons índices de vendas com 2.973 unidades. Confira o ranking dos 20 carros mais vendidos na primeira quinzena de abril de 2025.

‌



1º VW POLO 5.609 2º HYUNDAI HB20 4.991 3º FIAT STRADA 4.863 4º FIAT ARGO 3.764 5º VW T-CROSS 3.453 6º TOYOTA COROLLA CROSS 3.337 7º CHEVROLET ONIX 3.258 8º VW SAVEIRO 2.973 9º HYUNDAI CRETA 2.784 10º HONDA HR-V 2.716 11º CHEVROLET ONIX PLUS 2.622 12º CHEVROLET TRACKER 2.466 13º NISSAN KICKS 2.370 14º FIAT FASTBACK 2.195 15º HYUNDAI HB20S 2.167 16º JEEP COMPASS 2.016 17º FIAT TORO 1.990 18º TOYOTA HILUX 1.967 19º FIAT MOBI 1.734 20º TOYOTA COROLLA 1.659

