Chevrolet vai lançar edição de 100 anos para três modelos: veja quais são Onix, Tracker e S10 terão detalhes exclusivos, revela marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h40 )

Chevrolet/Divulgação

Após o evento de comemoração de 100 anos da GM no Brasil, a marca confirmou o nome de três veículos que terão séries especiais comemorativas. Serão eles o Onix, Tracker e também a picape S10.

De acordo com a Chevrolet, os modelos terão acabamento exclusivos, produção limitada e serão lançados ao longo do ano, em momentos distintos, sendo o primeiro a picape média que apareceu de relance durante o evento dos 100 anos.

Chevrolet/Divulgação

Seguindo o modelo que apareceu no palco durante o evento, estão previstas modificações, incluindo suspensão e pneus especiais, que remetem às versões de rally, que contam conjunto ajustado para terrenos acidentados. Todavia, a marca não revelou mais informações sobre o modelo.

Além disso, a linha 2025 do Chevrolet Onix passa a ter central multimídia com MyLink nas configurações de entrada. Já o Tracker ganhou potência no motor 1.0 Turbo e passa de 116 cv para 121 cv, enquanto no motor 1.2 litro turbo salta de 133 cv para 141 cv, o que também é válido na Montana.

Por fim, a S10 cabine dupla conta agora com Arla 32, que é capaz de reduzir em até 84% a emissão de gases poluentes. Por sua vez, a versão Z71 da picape agregou ar-condicionado digital e carregador de indução.

