Mais vendidos: Strada lidera e Tracker sobe e lidera entre SUVs Picape da Fiat começa bem o ano assim como Tracker e Onix da GM; BYD Song corre por fora Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h03 ) twitter

Fiat Strada Fiat/Divulgação

A parcial de vendas da Fenabrave (federação nacional dos distribuidores de veículos) mostra que a Fiat Strada mantém a liderança de mercado. Faltando quatro dias úteis de venda dentro do primeiro mês do ano, a picape da Fiat lidera e a lista tem como segundo colocado o Chevrolet Tracker, que está à frente do VW T-Cross e do Creta. Porém há mais surpresas na lista dos mais vendidos em janeiro.

Chevrolet/Divulgação

O Onix também começou bem o ano de 2025 e por hora vendeu 4.133 unidades enquanto o Fiat Argo chega com 4.082 unidades comercializadas. O Polo, carro mais vendido de 2024 com destaque para a versão Track, vendeu 3.945 unidades.

Chevrolet/Divulgação

Olhando para o segmento de picapes a Toyota Hilux manteve sua liderança com 2.992 unidades. No segmento de SUVs médios o Jeep Compass segue líder com 3.112 unidades vendidas e uma mudança que deve ser observada é a presença do BYD Song com 2.356 unidades à frente do Corolla Cross, Taos, Equinox e todos os concorrentes do segmento.

Confira a parcial de vendas que considera os modelos comercializadas até 27/01/2025:

FIAT STRADA - 6.955

CHEVROLET TRACKER - 4.542

CHEVROLET ONIX - 4.133

FIAT ARGO - 4.082

VOLKSWAGEN POLO - 3.945

HYUNDAI CRETA - 3.894

NISSAN KICKS - 3.634

VOLKSWAGEN T-CROSS - 3.339

HONDA HR-V - 3.312

FIAT MOBI - 3.118

JEEP COMPASS - 3.112

TOYOTA HILUX - 2.992

HYUNDAI HB20 - 2.924

FIAT PULSE - 2.886

FIAT CRONOS - 2.879

FIAT FASTBACK - 2.837

FIAT TORO - 2.821

JEEP RENEGADE - 2.728

BYD SONG - 2.356

VOLKSWAGEN SAVEIRO - 2.220

