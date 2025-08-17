Cinco carros que perderam vendas após a descoberta de problemas crônicos Fiat Marea, Peugeot 206, Chevrolet Onix entre outros já patinaram nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco carros que perderam vendas após a descoberta de problemas crônicos Peugeot/Ford/Divulgação

O mercado de carros novos está sempre suscetível às opiniões dos mecânicos especialistas. E passado algum tempo de venda, o surgimento de problemas que muitas vezes são crônicos fazem com que os profissionais deixem de recomendar determinados veículos. O Brasil onde nem sempre há informação está em primeiro lugar sofre com este fenômeno. Alguns carros, seja pela má fama, seja por problemas reais, podem até patinar nas vendas após a descoberta de problemas que muitas vezes são recorrentes.

Confira abaixo a lista de carros que viram suas vendas caírem após a descoberta de problemas crônicos.

Fiat Marea Fiat/Divulgação

Fiat Marea

Era um veículo refinado com apelo de desempenho e tecnologia no final dos anos 1990. Porém, as versões especialmente equipadas com motor 2.4 20V sofreram com a má fama. A culpa? Manutenção complexa, a recomendação de troca de óleo a cada 15 mil km que se provou inadequada no Brasil, peças caras e falta de informação dos mecânicos levaram a uma campanha contra o carro. Aqui foi produzido entre 1998 e 2007.

Peugeot 206 Peugeot/Divulgação

Peugeot 206

Lançado aqui em 1998, o Peugeot 206 tinha apelo de modernidade e fez sucesso no Brasil. Porém tinha problemas que fizeram a trajetória do Peugeot 206 cheia de “percalços”. Problemas do sistema de arrefecimento não dimensionado para o Brasil, defeitos em bicos injetores que quebravam durante a remoção e problemas na suspensão traseira com quebra do eixo levaram muitos donos do Peugeot 206 a reclamarem dos seus veículos. Os problemas persistiram até na linha do Peugeot 207 que teve a vida abreviada por aqui.

‌



Ford Focus Ford/Divulgação

Ford Focus Powershift

O Ford equipado com o câmbio Powershift passou por vários problemas no país. Esse problema de quebra no câmbio prejudicou a imagem da Ford que não fez recall. Além do Focus, Fiesta e Ecosport também tiveram dificuldades com o Powershift. O câmbio apresentava problema nos retentores que deixavam o óleo impregnar a embreagem. A vida do câmbio durou pouco de 2013 a 2017.

Volkswagen Golf Volkswagen/Divulgação

Volkswagen Golf com câmbio DSG

Quando lançado o câmbio DSG DQ200 prometia desempenho e esportividade. O câmbio de dupla embreagem a seco com sete marchas foi usado em vários modelos como Volkswagen Golf, Tiguan, Passat e Jetta e até linha Audi como A1 e A3. Foram muitas reclamações aliadas a um custo de reparo muito alto para os consumidores que reclamaram e o câmbio por fim saiu de linha mas atrapalhou a vida de todos os carros equipados com esse tipo de transmissão.

‌



Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Chevrolet Onix

A atual geração lançada em 2019 trouxe uma nova geração com motor três cilindros Ecotec com sistema de correia banhada a óleo. Porém, com trocas de óleo fora do prazo ou fora da especificação levaram muitos donos de Onix a enfrentarem problemas. Isso prejudicou a imagem do carro e as vendas caíram embora seja ainda um veículo de boa aceitação e alto volume. A GM aumentou a garantia para cinco anos e fez uma campanha de troca da correia até para veículos usados um sinal de que o problema vem incomodando a marca de alguma forma.

VW GOLF SAPÃO 1.6 usado vale a pena? Melhor que Astra e Focus? Análise, peças e problemas comuns. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.