Citroën Basalt Feel MT estreia para ser o SUV mais barato do Brasil Testamos a versão de entrada que estreia por R$ 91,9 mil com motor do 1.0 Argo e do Mobi Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 10h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h00 )

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

O mercado de SUVs compactos tem poucos produtos abaixo dos R$ 100 mil e de olho em uma fatia que tende a crescer com clientes dos hatches que gostariam de migrar para os utilitários esportivos compactos a Citroën lança o Basalt Feel com motor 1.0 Firefly e câmbio manual por R$ 91,9 mil. O R7-Autos Carros andou com a nova versão de entrada por uma semana dias antes do lançamento que ocorre hoje.

Desenho já conhecido

As linhas de desenho do Citroën Basalt Feel mantém detalhes estéticos do SUV cupê e traz rodas de liga leve de 16”, DRL em LED e o mesmo perfil da versão Feel turbo. A diferença está na motorização e no câmbio.

‌



Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

O Feel 1.0 manual mantém as boas características dimensionais do Basalt como o ótimo espaço interno. O SUV cupê mantém os 4,34 metros de comprimento, 1,58 m de altura, 1,82 m de largura e 2,64 m de entre-eixos com porta malas de 490 litros (padrão VDA).

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

Nessa versão não há faróis auxiliares substituídos por uma tampa plástica por mas o Basalt Feel manual entrega o “essencial” como direção elétrica, ar condicional (manual), painel digital de 7 polegadas e multimídia de 7 polegadas com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto já com câmera de ré e seis alto falantes. Os bancos são de tecido nessa versão que aliás não tem emblema externo de identificação.

‌



Escolha pela economia

‌



O Basalt Feel 1.0 MT estreia o motor Firefly na linha do SUv cupê. O motor que está na linha do Fiat Argo e Mobi, Peugeot 208 e também no Citroën C3 hatch agora entra no portfólio do Basalt para justificar uma versão de acesso. O três cilindros aspirado flex tem 71/75cv e até 10kgfm de torque combinado com o conhecido câmbio de cinco velocidades manual.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

Consumo do Citroën C3 Basalt Feel 1.0 manual

Nesta versão a promessa do SUV cupê é de um consumo de até 13,2km/l com gasolina na cidade. Segundo o Inmetro o Citroën Basalt Feel 1.0 MT faz 9,2km/ na cidade e 10,1km/l na estrada com etanol e com gasolina de 13,2km/l a 14,6km/l na estrada.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

A título de comparação a mesma versão equipada com motor T200 turbo faz 8,3km/l a 9,6km/l na cidade com etanol e 11,9 a 13,7km/l na estrada com gasolina. Assim, a versão aspirada é mais econômica mas claro, não terá a mesma sensação do carro turbo com câmbio automático.

Teste com a novidade

O Basalt Feel 1.0 MT é feito para ter preço. Assim, se por um lado a simplicidade dos C-Cubed se mantém inalterada por aqui também é certo que o carro tem os mínimos itens como multimídia, ar condicionado, direção assistida e vidros elétricos (os quatro).

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

O motor 1.0 Firefly tem proposta de economia mas não de desempenho. O motor aspirado resulta em um peso de 1.120kg contra 1.185kg da versão Feel T200. A redução de peso não é sentida nessa versão o desempenho - como era de se esperar - não empolga. Mas o casamento é justo e conveniente no Basalt 1.0 aspirado. Embora grande, ele é leve e relativamente ágio com as primeiras marchas mais curtas.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

O perfil de direção é muito parecido com a mesma ergonomia e as vantagens do espaço como o banco traseiro que acomoda três adultos sem aperto. No entanto, ao fazer isso, será preciso ter mais paciência a bordo. Mas voltando ao ponto inicial a proposta aqui é preço acessível o que pode fazer o Basalt se tornar uma opção interessante para taxistas e veículos de aplicativo pois nenhum carro terá esse espaço com consumo reduzido.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

O preço do Basalt Feel 1.0 MT é R$ 91,9 mil, bem mais barato por exemplo que o Renault Kardian que é 1.0 turbo de 122cv com câmbio manual e custa R$ 106,9 mil ou o Fiat Pulse que combina o 1.3 Firefly de 107cv na faixa dos R$ 110 mil. Tendo em vista que a Citroën faz várias ações promocionais de venda será bem fácil ver o Basalt Feel abaixo dos R$ 90 mil nas concessionários. Com a ideia de oferecer espaço e economia a ideia é boa e o preço até o momento é imbatível ao comparar com a concorrência.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

O Citroën Basalt Feel 1.0 MT tem três anos de garantia com revisões a preço fixo tendo a primeira o custo de R$ 519. A paleta de cores do Basalt inclui as opções Vermelho Rubi, Cinza Artense, Cinza Grafito, Preto Perla Nera e Branco Banquise, além do destaque Azul Cosmo Blue, que estreou recentemente na gama.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

Lista de itens de série e opcionais

SUV Coupe Citroën Basalt Feel

- Motor 1.0 Firefly e câmbio manual de cinco marchas

- Painel digital colorido de 7” customizável

- Airbags laterais dianteiros

- Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no

volante

- Câmera de ré

- Três entradas USB

- Luzes de condução diurna (DRL) com leds

- Seis alto-falantes

- Ar-condicionado

- Banco do motorista e volante com regulagem de altura

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

- Rodas de 16” de liga-leve com pneus 205/60

- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave canivete

- Alarme

- Bocal do combustível com destravamento elétrico

