Comparativo: saiba o que Dolphin GS, Ora 03 e GAC Aion UT elétricos entregam Segmento ficará mais concorrido neste ano: veja o que cada carro entrega Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 02h00 )

Marcos Camargo Jr. 04.05.2025

O consumidor vai ganhando cada vez mais opções no segmento de carros elétricos de entrada. Seja o BYD Dolphin GS, carro que tem mais tempo de mercado, seja o Ora 03 ou o futuro GAC Aion UT, os modelos compactos elétricos na faixa dos R$ 150 mil têm entregas diferentes. Mas qual deles é o melhor hoje em dia?

Primeiro vale a pena dizer que com R$ 150 mil hoje se compra um SUV compacto turbo flex no mercado. Chevrolet Tracker, Volkswagen Nivus ou T-Cross ou Jeep Renegade custam por volta desse valor com motor a combustão. E na hora de optar por um elétrico o consumidor terá boas opções.

Tomamos a liberdade de incluir o GAC Aion UT neste comparativo. Ele tem o mesmo porte dos rivais e deve entrar com tudo neste segmento de modelos de entrada.

Ora 3

Com visual arrojado, o Great Wall Motors Ora 3 já é vendido no mercado europeu com sucesso e por aqui também tem tido bom espaço no segmento de elétricos. Foram 6.326 unidades vendidas em 2024.

‌



O Ora 03 é o mais potente do comparativo com seus 171 cv e 272km de autonomia com bateria com 48km. Ponto positivo é ter pacote ADAS com controle de Cruzeiro adaptativo completo. O preço inicial é de R$ 169 mil.

BYD Dolphin GS

O Dolphin tem visual mais tradicional e vendeu 15.001 unidades em 2024. Seu porte de monovolume faz dele um sucesso pela versatilidade.

‌



O motor de 95cv e autonomia de 291km (ciclo PBEV) pelo preço inicial de de R$ 159.800. É bem equipado e tem como ponto forte o acabamento e multimídia giratória.

GAC Aion UT

Ele ainda não estreou, mas até o final do mês iremos conhecer o GAC Aion UT, elétrico e monovolume que quer buscar os clientes da BYD. O porte é similar, mas na China ele é 15% mais barato que o rival.

‌



O GAC Aion UT tem motor de 134cv e baterias de 44 kWh, que oferecem autonomia de até 420 km (ciclo CLTC), mas o preço ainda não está definido.

