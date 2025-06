Comparativo: VW Tera e Renault Kardian turbo manual Renault é mais barato e mais potente, já Volkswagen é mais econômico e tem mais conectividade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

Recém lançado no país, o Volkswagen Tera enfrentará um mercado onde estão os novos SUVs. São derivados diretos dos hatches porém mais “altinhos” e há até subsegmentos como os modelos cupê, os turbinados e os modelos de entrada. Desta vez vamos confrontar o Volkswagen Tera em sua versão TSI manual e o Renault Kardian Evolution também turbinado e com caixa de transmissão comum.

Evento de lançamento em São Paulo

Mesmo mercado e mesmo cliente

Não é preciso pensar muito para concluir que o Renault Kardian e Volkswagen Tera são duas opções com motor turbo e câmbio manual voltadas ao segmento de entrada. Há quem prefira a embreagem e por isso estas duas versões existem. O Kardian já tem um ano de mercado e neste ano teve 7.589 unidades emplacadas, quase metade de outro rival, o Fiat Pulse, porém já vende o dobro de um Duster por exemplo.

‌



Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

Já o Volkswagen Tera é um estreante sem histórico de vendas. Ambos utilizam motores de 1.0 litro com três cilindros e oferecem versões com foco em eficiência e preço competitivo. O Kardian tem preço de R$ 112.690, enquanto o Tera parte de R$ 116.990. Desta forma, o SUV Renault leva vantagem, pois é R$ 4.300 mais barato do que o Volkswagen. E na prática a Renault vem oferecendo descontos onde é possível comprar o Kardian Evolution MT por R$ 98 mil.

Volkswagen/Divulgação

Motor e câmbio

‌



O Kardian utiliza o moderno motor 1.0 TCe, que entrega até 125 cv e 22,4 kgfm de torque com etanol. Quando abastecido com gasolina, os números são de 120 cv e 20,4 kgfm. A transmissão é manual de seis marchas que é uma vantagem técnica mas não prática como veremos.

‌



Volkswagen/Divulgação

O Tera, por sua vez, vem equipado com o conhecido motor 170 TSI, também 1.0 litro, que entrega até 116 cv e 16,8 kgfm de torque. O câmbio é manual de cinco velocidades. Além do quesito preço, o modelo da Renault leva vantagem na potência. Porém não no desempenho geral. O Renault chega a 180km/h de máxima e acelera de 0-100km/h em 11s. Já o Tera alcança 187km/h e faz a aceleração em 10s. Anda mais e acelera mais rápido.

Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

Consumo urbano e rodoviário

Com gasolina, o Renault Kardian tem consumo declarado de 12,3 km/l em ciclo urbano e 14 km/l em rodoviário e 8,6 km/l e 10,2 km/l, respectivamente, abastecido com etanol. Em uma viagem longa que o R7-Autos Carros fez com o Kardian o melhor consumo foi de 14,5 km/l com gasolina.

Volkswagen/Divulgação

Já o Volkswagen Tera faz 12,9 km/l na cidade e 15 km/l na estrada com gasolina. Quando abastecido com etanol, o Tera marca 9 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada, o que o torna mais econômico do que o Renault. Então embora seja mais forte não necessariamente o Kardian ande mais. Pelo contrário, seu desempenho e consumo são inferiores ao Volkswagen.

Dimensões e porta-malas

O Kardian parece maior e na verdade tem 4,11 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,59 metro de altura e tem entre-eixos de 2,60 metros. O porta-malas tem capacidade para 410 litros.

Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

O Tera tem 4,15 metros de comprimento, 1,96 metro de largura, 1,50 metro de altura e 2,56 metros de entre-eixos. O compartimento de bagagem leva até 350 litros. Por ter um porta-malas maior, o Kardian leva vantagem assim como o espaço interno. Os passageiros ficam à vontade no Renault e há mais espaço à frente bem como um notável porta malas. O Volkswagen é bem mais apertado especialmente no banco traseiro.

Equipamentos e itens de série

Ponto positivo é que o Renault Kardian e o Volkswagen Tera trazem seis airbags e centrais multimídia com espelhamento sem fio. São em geral até bem equipados mas o Kardian é mais generoso com o acabamento.

Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

O Kardian traz painel de instrumentos digital de 7 polegadas, faróis em LED central multimídia flutuante de 8 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, controlador de velocidade, ar-condicionado digital com função automática e filtro de pólen, sensor de temperatura externa, rodas de 16 polegadas com calotas e computador de bordo digital.

Volkswagen/Divulgação

O Tera traz mais itens de segurança com itens como frenagem automática de emergência, detector de fadiga, piloto automático, assistente de partida em rampas, sensor de estacionamento traseiro, retrovisores elétricos, faróis e lanternas em LED, volante com acabamento em couro, banco do motorista com ajuste de altura, coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, chave tipo canivete com controle remoto, painel de instrumentos digital de 8 polegadas e multimídia VW Play com tela de 10 polegadas que custa a parte mais R$ 1.590. Neste caso, o Tera é mais equipado porém mais caro como veremos.

Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

Conclusão: desempenho e conteúdo definem tudo?

O comparativo entre Renault Kardian MT e Volkswagen Tera TSI MT mostra propostas técnicas semelhantes no conjunto mecânico, mas com diferenças no conteúdo de série, espaço interno e consumo. O Kardian entrega mais torque e maior volume de porta-malas e espaço em geral além de oferecer acabamento superior enquanto o Tera oferece mais recursos de segurança e tecnologia embarcada.

Volkswagen/Divulgação

A escolha entre os dois modelos depende da prioridade entre desempenho, economia ou equipamentos. Pesa a favor do Renault o preço competitivo abaixo dos R$ 100 mil na prática enquanto o Tera com multimídia custa quase R$ 18 mil a mais. Pelo sabor da novidade ou então pela nova proposta da Renault, o consumidor terá boas opções para fazer a sua conclusão final e optar pelo SUV que melhor atende seu propósito. Desempenho e economia será o Tera enquanto espaço, preço e acabamento pendem para o Renault.

RENAULT KARDIAN VS TERA TSI MANUAL. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.