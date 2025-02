Comprador de carro elétrico poderá pagar taxa extra nos EUA Imposto de manutenção de estradas pode ser um duro golpe na venda de modelos elétricos a baterias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 19h00 ) twitter

Tesla/Divulgação

Sabemos que os veículos elétricos são mais pesados do que seus equivalentes a combustão. Por conta das baterias estes veículos chegam apesar entre 200 e 300kg a mais do que as versões com motor a gasolina ou diesel. E baseado nessa premissa projeto de lei que tramita no Senado dos Estados Unidos poderá impor uma taxa extra para os compradores de carros elétricos para a manutenção das estradas.

Assim, além da eliminação dos créditos de US$ 7,5 mil para a compra de modelos elétricos se a nova lei for aprovada cada veículo novo comprado na concessionária poderá ter um adicional de US$ 1 mil, cerca de R$ 5,9 mil em conversão direta. Hoje até mesmo carros elétricos usados recebem incentivos nos Estados Unidos mas na visão do governo republicano esse é um erro.

Deb Fischer, senadora republicana, serviu como porta-voz do projeto para a imprensa. Ela tem dito aos veículos de comunicação que o peso maior das baterias aumentam a necessidade de manutenção nas estradas o que também manutenção.

Se aprovado, o projeto recém apresentado pode ser mais um duro golpe para os carros elétricos que vem perdendo espaço nos Estados Unidos apesar dos grandes investimentos das montadoras na produção de baterias e na montagem desse tipo de carro.

Pesquisas feitas no final do ano passado nos Estados Unidos mostram que as vendas de carros elétricos caíram em média 2% enquanto o consumidor teme pela alta desvalorização dos modelos no mercado de usados.

