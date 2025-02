Equinox 2025: equipado e tecnológico fica deve o motor híbrido Nova geração mantém o motor 1.5 com 177cv mas deve solução que concorrentes já trazem ou estão a caminho de lançar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 02h00 ) twitter

A nova geração do Chevrolet Equinox desembarcou no Brasil com desenho arrojado, lista farta de itens de série e motor 1.5 turbo por um preço bem acima de rivais igualmente completos. O Equinox estreou na China há menos de um ano e no México há alguns meses, para desembarcar no Brasil em um cenário conturbado e em ritmo de mudança rápida. O lançamento da quarta geração do Equinox chega em um disputado setor que tem ainda Jeep Compass, Ford Territory, Volkswagen Taos, Hyundai Tucson, Mitsubishi Eclipse Cross, Ford Bronco, Caoa Chery Tiggo 7 e 8. O R7-Autos Carros rodou com o Equinox por uma semana.

Novo desenho

O visual do Equinox é muito agradável e impressiona, sendo quase unanimidade. Ele remonta aos modelos mundiais da Chevrolet, com uma ampla grade, faróis bem afilados e um porte ativo e esportivo ao mesmo tempo, enquanto o interior segue o conceito de amplo espaço a bordo e alta conectividade. Estes, aliás, são os principais predicados do novo Equinox.

A GM lançou o Equinox em duas versões no Brasil; Activ, nomenclatura já conhecida na gama Chevrolet é voltada ao consumidor aventureiro, enquanto a RS foca na esportividade urbana segundo a marca. As duas trazem tração (AWD) integral de série. Nosso teste foi feito com a versão Activ.

Por dentro há muito espaço, qualidade da antiga geração mantida na atual com novos bancos bem largos e boa qualidade na montagem. Há teto solar, duas telas integradas de alta resolução e botões para quase tudo, de forma funcional e sem excessos.

Conectividade

Um dos grandes diferenciais está na boa multimídia de 11 polegadas, com sistema Google Built in, aplicativo Chevrolet, OnStar e Wi-Fi, além dos já conhecidos sistemas de conexão com celular sem fio.

O painel de 11 polegadas conta com projeção de mapas, graças ao Google Built in e configurações do computador de bordo. O Equinox é o primeiro Chevrolet com conectividade 5G que permite atualizações OTA mais abrangentes e comandos mais rápidos por voz.

Motor igual ao antigo e não híbrido

O motor 1.5 turbo é o mesmo já conhecido na família Equinox atual, mas na nova geração está cinco cavalos mais potente, chegando aos 177 cv e 28kgfm. Agora a transmissão é de oito marchas, associada à tração integral, mas duas versões. Como veremos, é suficiente, mas não um conjunto atualizado o bastante para enfrentar uma onda de modelos eletrificados que estão chegando.

Nesse mercado a tração integral está disponível no Jeep Compass equipados com motor 2.0 Hurricane e também no Mitsubishi Eclipse Cross, que tem uma proposta mais antiga como produto (foi lançado há cinco anos). No Equinox o 0-100km/h é feito em 9,3s e o consumo é de 9km/l na cidade e 10,7km/l na estrada. No nosso teste o consumo na cidade ficou em 8,5km/l, alto para essa categoria.

Itens de segurança

São de seis itens como controle de Cruzeiro adaptativo, alerta e frenagem automáticos, alerta de ponto cego e manutenção do carro na faixa, conjunto de airbags, freios ABS com disco nas quatro rodas e controles de tração e estabilidade.

A proposta da Activ é um pouco mais aventureira com faróis em LED incluindo luzes auxiliares, grade com moldura cromada e cintilante, rodas de 19 polegadas com desenho próprio e itens de série como teto solar panorâmico e elétrico e abertura e fechamento da tampa do porta malas elétrico. Aliás, há poucas diferenças entre as duas versões que a GM colocou à venda no mercado brasileiro.

Enquanto a RS tem um apelo visual esportivo com teto biton e rodas aro 20, abre mão do sensor de movimentação de pedestres, faróis auxiliares e retrovisor com câmera além do sistema 360°, itens presentes no Activ. Por dentro o acabamento mescla couro e Alcântara com o mesmo tecido usado na linha Cadillac mesclando tom preto e caramelo. As forrações integrais usam tecido macio ao toque E há itens como câmera 360°, retrovisor com projeção de vídeo entre outros itens de série.

Confortável para andar mas…

O Equinox surpreende pelo conforto de rodagem e silêncio a bordo. A posição e ergonomia são ótimos e um pouco mais alto do que se espera. Ainda assim, a visibilidade bom alcance dos botões facilitam a vida a bordo do novo SUV. O motor tem exatamente o mesmo comportamento da antiga geração, com bom toque em baixas votações e com auxílio da atração integral que não segura o carro. O câmbio tem funcionamento e evoluções suaves mas a suspensão poderia ter um curso um pouco mais preciso.

Novo Chevrolet Equinox 2025 Chevrolet/Reprodução

Outro ponto que vale a pena destacar são os itens como frenagem automática que foi acionada em três vezes de forma desnecessária. Diante de uma moto e de dois carros em sentido contrário o veículo alertou e em uma das vezes parou em meio ao trânsito lento. Merecia uma calibração mais adequada ao Brasil considerando nossas ruas mal sinalizadas e ruas mal conservadas. Seja como for, o conforto a bordo e seu ponto assim como espaço e não falta um item de série sequer. O Equinox é completo mas… faltaria sim um conjunto híbrido. Ele já existe fora do Brasil, já é produzido no México mas ainda não está disponível no Brasil.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Concorrentes como Tiggo 7 e Tiggo 8 serão híbridos em breve, o Ford Territory terá sistema PHEV este ano e tudo isso sem falar no BYD Song Pro, Plus e Premium, todos híbridos bem como a linha Haval H6. São carros que hoje custam entre R$ 204 e R$ 270 mil, e justamente nesse preço mais alto dos híbridos plugin é que está o Equinox.

Novo Chevrolet Equinox 2025 Chevrolet/Reprodução

Nem mencionamos o Compass que não é híbrido mas tem versões bem mais baratas que o Equinox e o Corolla Cross idem, chegando a uma distância de R$ 55 mil entre sua versão topo de linha e o modelo da GM. Hoje o Equinox custa R$ 275 mil sendo o único modelo a combustão nessa faixa de preço. É bom mas poderia ser híbrido justificando sua posição e sua proposta neste disputado segmento.

