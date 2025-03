Vendas de carros: eletrificados avançam mais que modelos a combustão Carros com algum tipo de motorização elétrica crescem 24% Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

As vendas dos carros eletrificados vem crescendo proporcionalmente mais que o dobro dos modelos a combustão. Dados da Fenabrave indicam que 172.001 automóveis foram emplacados no país no segundo mês do ano, um aumento é de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, as vendas dos eletrificados foram além: 24% de crescimento com 12.988 unidades emplacadas.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O que chama a atenção nestes números é que não foram contabilizados os modelos “híbridos leves” mas somente os elétricos a bateria, híbridos “puros” e híbridos do tipo plugin. Segundo uma nova metodologia da Associação Brasileira dos Veículos Elétricos (ABVE) os híbridos leves não foram contabilizados pois a intervenção elétrica é mínima e não há motor de tração neste caso.

GWM/Reprodução GWM/Reprodução

Só neste ano o mercado já recebeu 25.544 unidades eletrificadas. Os híbridos plugin e elétricos s bateria representam somados 80% dos veículos eletrificados vendidos. As vendas desses carros se destacam no sudeste que representa 46% das vendas, o Sul tem 17,6%, o Nordeste 17%, o centro oeste com 15% e o norte tem apenas 3,8%.

As vendas de elétricos também seguem crescendo e a BYD vem consolidando sua presença nesse segmento. Em fevereiro o Dolphin Mini vendeu 1.784 unidades, o Dolphin 465, o Volvo EX30 244 e o GWM Ora 03 206. BYD Yuan e Seal seguem relevantes e até o Zeekr 001 entrou no ranking com apenas 23 unidades.

‌



1º BYD Dolphin Mini 1.784

‌



2º BYD Dolphin 465

3º Volvo EX30 244

‌



4º GWM Ora 03 206

5º BYD Yuan 154

6º BYD Seal 149

7º Volvo XC40 34

8º JAC E-JS1 34

9º Renault Kwid E-Tech 31

10º Zeekr 001 23

