Exame Toxicológico pode se tornar obrigatório para tirar CNH: entenda PL que tramita desde 2021 prevê exame biológico para detectar a presença de drogas e substâncias psicoativas no organismo Autos Carros|Marcos Camargo Jr 30/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h00 )

Freepik/Reprodução

Tirar carteira de habilitação no Brasil envolve diversos passos e mais um deve ser acrescentado em breve. Um projeto de Lei já aprovado pela Câmera e pelo Senado Federal, prevê um exame toxicológico obrigatório para tirar habilitação A ou B. Nas categorias superiores o exame já é exigido.

Freepik/Reprodução

O Projeto de Lei 3965/21, do deputado José Guimarães (PT-CE), sofreu uma alteração no Senado e prevê que as multas também tenham um valor destinado à formação de condutores de baixa renda.

Freepik/Reprodução

Deputados e Senadores divergem de alguns pontos mas concordam com a importância de um exame para validar as condições de saúde dos motoristas e, se aprovado, será exigido também durante a renovação.

O que o exame toxicológico detecta

Se aprovado o exame toxicológico exigido ajuda a detectar a presença de diferentes substâncias psicoativas que podem causar alterações cognitivas e motoras. Drogas como maconha, cocaína, metanfetaminas entre outros serão detectados neste exame. Hoje esse mesmo exame é exigido para motoristas profissionais que requerem a habilitação nas categorias C, D e E.

Freepik/Reprodução

O PL também prevê que as clínicas tenham condições de coletar material biológico dos candidatos ou dos motoristas em renovação para o envio a laboratórios já aptos a fazer a análise. O projeto do Senado agora será enviado ao presidente Lula para sanção e se aprovado será exigido em todo o país.

