Exclusivo: Nissan não vai lançar SUV compacto e mira segmento superior Nossas fontes dizem que opção será por um modelo médio e não compacto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 13h00 )

Novo Kicks que será lançado ainda esse ano - Nissan/Reprodução Nissan/Reprodução

Nesta semana, durante o lançamento de uma nova versão do Nissan Kicks, muitos veículos publicaram informações a respeito de uma suposta confirmação de um novo SUV compacto. Gonzalo Ibarzábal, CEO da marca confirmou que a Nissan “um novo SUV” mas em nenhum momento foi dito algo a respeito do porte e perfil desse novo produto. Nossas fontes internas da Nissan afirmam que não há estratégia para um veículo menor que o Kicks e sim para o segmento superior.

Nissan Magnite estaria descartado, diz nossa fonte - Fotos: Nissan/Divulgação

Até seria viável que a Nissan tivesse um produto mais em conta para brigar com Fiat Pulse e Renault Kardian, Volkswagen Tera e o futuro modelo derivado do Onix da Chevrolet. Mas ele não será um CMF-A que é a mesma base do Renault Kwid e não será, portanto o Magnite.

Motor do Kardian será usado no novo Kicks - Fotos: Nissan/Divulgação

Nossa fonte afirma que o desenvolvimento dessa plataforma já está esgotado e termina com o próprio Kwid na Renault. No entanto, cruzando as informações a respeito do novo projeto da Nissan que consumirá um investimento de R$ 2,8 bilhões irá para um novo SUV posicionado acima do novo Kicks.

Gessner Motors Reprodução Instagram

Assim como a Renault que já testa um SUV médio, é bem mais provável que a Nissan siga o mesmo caminho ainda que a relação das duas empresas já não esteja tão sólida quanto antes. O novo Kicks irá usar o motor Horse 1.0 turbo com alguma variação em relação ao do Kardian mas um futuro produto também será derivado dessa mesma base para fazer algum sentido.

Novo X-Trail seria o caminho mais seguro? - Nissan/Reprodução

Nesse caminho a Nissan também poderia trazer para o Brasil o X-Trail importado. Sucesso de vendas o SUV médio tem 4,68 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,73 m de altura e 2,71 m de entre-eixos. O motor e-power combina o 1.5 turbo três cilindros com motor elétrico que soma 213cv sendo alimentado por baterias de íons de lítio de 1,97 kWh de capacidade. O consumo ficará em torno dos 20km/l. O carro, inclusive, já foi flagrado camuflado rodando nos arredores de São José dos Pinhais no Paraná.

NOVO KICKS PLAY 2025: nova versão enquanto o Novo Kicks não vem!

