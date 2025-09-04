Fiat Grande Panda ganha opção de motor só a gasolina na Europa
Versões Pop, Icon e La Prima tem preço abaixo dos 17 mil euros; modelo foi confirmado no Brasil
Quando foi lançado no mercado europeu, o Fiat Gran Panda praticamente descartou versões apenas a combustão. Lançado como elétrico, vieram depois as versões híbrida leve e agora o compacto da Fiat recebe três versões com motor a gasolina e câmbio manual.
As versões Pop, Icon e La Prima chegam com motor Puretech 1.2 turbo de 100cv com posicionamento de entrada e preços interessantes a partir de 16,9 mil mil euros ou R$ 108 mil.
Mantendo o visual mais alto bem como usando a plataforma CMP (a mesma dos nossos Citroën C3 e também Peugeot 208/2008), as três versões a gasolina trazem itens como multimídia, alerta e frenagem automáticos de emergência, painel digital e ar condicionado digital.
Os preços do Grande Panda partem de 16.900 euros (cerca de R$ 108 mil em conversão direta), sendo que o elétrico parte dos 27.300 euros ou R$ 177 mil. A estratégia deve tornar o Panda um carro de alto volume no mercado europeu.
Aqui no Brasil o CEO global da Fiat, Olivier Francois, já confirmou essa nova família de veículos. Aliás o Grande Panda já foi flagrado em vários testes dinâmicos perto de Betim/MG. Sua estreia deve ocorrer no começo de 2026.
Fiat GRANDE PANDA: conceito que vai dar origem ao novo Fiat Argo que pode voltar a usar o nome UNO. Gostou? Deixa seu Like!
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp