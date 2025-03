Fiat segue líder com 37 mil veículos vendidos em fevereiro Strada, Toro, Mobi e Argo se destacaram Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/03/2025 - 21h15 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A Fiat segue líder de mercado no país há 50 meses. Foram pouco mais de 37 mil unidades vendidas pela marca da Stellantis no mês passado, com destaque para a Strada, Mobi e Argo que alçaram a Fiat à liderança com 21,3% de participação de mercado.

Fiat/Divulgação

Em fevereiro 37.292 unidades foram vendidas, 9 mil unidades a mais que a Volkswagen que é a segunda colocada. A Fiat Strada registrou 10.263 unidades vendidas só em fevereiro. No acumulado do ano foram 71.644 unidades comercializadas.

O Argo superou as 6.300 unidades e o Mobi 5.549 unidades comercializadas no mês anterior. No caso da Toro que já teve mais de 4,5 mil unidades vendidas em um mês, fevereiro foi o período com 3.582 unidades vendidas. Isso sem mencionar que o Scudo e também a Fiorino seguiram liderando seus respectivos segmentos.

FIAT STRADA TURBO USADA: quanto custa a manutenção? Consumo? Peças? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.