Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape Picape ganha novo motor 2.2 litro Multijet turbodiesel, que também está na Rampage e Toro Autos Carros|Marcos Camargo Jr 05/07/2025 - 11h00

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

A Fiat Titano chegou à linha 2026 de “casa nova” e com novo motor, melhorias na suspensão, no câmbio até na qualidade da montagem. Mas a principal mudança além de agora ser feita na Argentina e não mais montada no Uruguai, está na escolha do motor 2.2 litro Multijet turbodiesel da Toro e da Rampage, além de Commander e Scudo. Agora, a picape, que não teve mudanças visuais a não ser no para-choque, parte de R$ 233,9 mil.

Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape Fiat/Divulgação

Vale dizer que a Titano trocou o motor 2.2 blue HDi pelo 2.2 Multijet turbodiesel, que entrega 200cv e 45 kgfm de torque (na versão manual 40 kgfm), o que representa um ganho de 11% na potência em relação a anterior e 13% no torque. Isso também acontece com o torque entre 1.500 e 2.500 rpm, segundo a Fiat. A relação peso potência passa a 10,7kg/cv, com aceleração de zero a 100km/h é feita em 9,9s (antes era 12,4s). A tração é do tipo 4×4 com passagem da traseira para integral de forma automática.

Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação

A Fiat Titano 2026 teve um ganho de consumo de até 17% no ciclo rodoviário e chega a 10,8 km/l. Na cidade são 9,9 km/l (melhora de 16%).

Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape Fiat/Divulgação

Versões, Equipamentos e Preços da Fiat Titano 2026

Fiat Titano Endurance - R$ 233.990 - A versão de entrada conta com espelhos retrovisores elétricos, freio a disco nas rodas traseiras, direção elétrica, protetor de caçamba, sistema de tração 4WD, bloqueio de diferencial traseiro, piloto automático com limitador de velocidade, Hill Hold Control, Hill Descent Control, Controle de tração, assistente de reboque, porta objetivos abaixo dos bancos traseiros, ar-condicionado, porta luvas refrigerado, sistema de som com conexão Bluetooth, rodas de aço de 17 polegadas, três entradas USB, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, assoalho em vinil, entre outros.

Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape Fiat/Divulgação

Fiat Titano Volcano - R$ 263.990 - Além do conteúdo da configuração de entrada, essa opção traz transmissão automática de oito velocidades, freio de mão eletrônico, novos modos de condução (areia/neve), conexão com Android Auto e Apple CarPlay, câmera de 180 graus Off-Road, multimídia de 10 polegadas, sensor traseiro, câmera de estacionamento, bancos em couro, volante multifuncional, faróis de neblina, rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, duas tomadas de 12V, cluster digital colorido de 4,2 polegadas, protetor de caçamba, capota marítima, assoalho em carpete, entre outros.

Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação

Fiat Titano Ranch - R$ 285.990 - Acrescenta todos os equipamentos anteriores e conta com sistema ADAS, sistema de monitoramento de ponto cego, off-road pages, novo quadro de instrumentos de 7 polegadas, câmera off-road de 360 polegadas, ar-condicionado dual zone, aviso de saída de faixa, rebatimento automático dos retrovisores, bancos em couro com ajuste elétrico, sensor de chuva e crepuscular, monitoramento de pressão dos pneus, sensor dianteiro de estacionamento, navegação embarcada, santantônio cromado, estribos laterais estilo plataforma, barras longitudinais, rodas de liga leve de 18 polegadas, Keyless Entry’N Go, quatro speakers, dois tweeters, faróis e lanterna em LED, DRL em LED, entre outros.

