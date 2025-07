Ford pode voltar a produzir carros de passeio na Europa Site inglês divulga bastidores de reunião entre CEO da Europa e concessionários Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 12h30 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h53 ) twitter

Ford pode voltar a produzir carros de passeio na Europa Divulgação/Ford

Uma informação de bastidores pode resultar em uma mudança de rumos da Ford na Europa. Depois de uma estratégia de eletrificação que não rendeu os resultados esperados, a marca que está prestes a descontinuar o Focus fez uma reunião com um grupo de concessionários que exigem a volta dos carros de passeio.

O encontro foi conduzido por Christopher Herr, responsável pela operação na Europa, segundo o site inglês Autonews. Herr admitiu que o CEO global Jim Farley tem interesse na volta da produção dos modelos compactos e não só do novo Ecosport que segue em fase final de desenvolvimento.

Nos últimos anos, apesar dos bons números de venda, a Ford tirou de linha as minivans Galaxy e C-Max, os automóveis Fusion e também o Fiesta, fechando fábricas e demitindo milhares de pessoas. Hoje, o carro mais vendido da Ford na Europa é o SUV compacto Puma, com 64 mil unidades vendidas entre janeiro e maio de 2025. Já o Capri EV, feito em parceria com a Volkswagen a partir dos elétricos ID, vendeu 5.000 unidades no mesmo período.

O Focus que sairá de linha até dezembro vendeu 32 mil unidades no mesmo período, seis vezes mais do que o Capri, mostrando que há demanda por veículos a combustão e o cliente anseia por novidades da marca.

‌



