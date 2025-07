Ford vai vender Bronco elétrico e EREV na China com baterias BYD Serão ao todo duas versões mantendo tração 4X4 e controle de modos de condução Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 17h00 ) twitter

Ford vai vender Bronco elétrico e EREV na China com baterias BYD Ford/Divulgação

Depois de divulgar algumas imagens nas redes sociais, a Ford confirmou que irá vender o Bronco em versões 100% elétricas na China. Por lá a Ford faz sucesso com modelos a combustão como o Equator, Ranger entre outros mas sabe que a eletrificação tem estratégia vital para a continuidade da empresa. Produzido pela Jiangling Motors (JMC), a mesma empresa que produz o “nosso” Territory, o SUV médio terá duas versões.

A curiosidade é que a bateria 105,4kwh é do tipo Blade, totalmente selada e faz parte da estrutura do veículo rendendo até 650km no ciclo chinês CLTC.

Sem falar em dados técnicos, a Ford apenas confirmou o Bronco EV. Mas dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) mostra que serão duas versões com uma motorização: são dois motores tendo um 130kw na frente e outro com 202kw na traseira somando ao todo 232kw ou 311cv, cerca de 60cv a mais que a versão equipada com motor 2.0 Ecoboost a gasolina. A velocidade máxima é de 170kmh

Apesar de a Ford China ter divulgado apenas imagens parciais do novo modelo, homologações no revelaram detalhes técnicos importantes. O Bronco EV tem tração integral (AWD) com dois motores: 130 kW no eixo dianteiro e 202 kW no traseiro, totalizando 232 kW (ou 311 cv). A velocidade máxima é de 170 km/h, e o SUV mede 5,03 metros de comprimento e pesa 2.630 kg.

‌



A versão EREV (elétrica com alcance estendido) combina motor gerador 1.5 a gasolina de 110kw ou 150cv que equivale ao Ecoboost com dois motores elétricos e bateria de 43,7kwh para uma autonomia de 220km apenas usando eletricidade. Ao todo, são 1220km de autonomia com um tanque de gasolina.

A Ford não divulgou os preços mas anunciou que o Bronco elétrico mantém tração 4x4 e controle de modos de condução GOAT com ajustes específicos para vários modos de condução.

‌



Novo FORD BRONCO SPORT 2025: análise completa, preço, novidades e concorrentes. VEJA O VÍDEO!

