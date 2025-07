Renault antecipa Kardian Authentic 2026 para vendas diretas Kardian Authentic mantém motor turbo e câmbio automático por R$ 119,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kardian Authentic Renault/Divulgação

A Renault vai apresentar em breve a linha 2026 do SUV compacto Kardian que terá novas cores e multimídia. Antes disso, a Renault divulgou os conteúdos de uma nova versão do Kardian para vendas diretas e PCD.

Kardian Authentic Renault/Divulgação

A Authentic será a mais barata, porém mantém câmbio automático e motor turbo, além de multimídia. O Kardian Authentic tem o motor turbo 1.0 TCe de 125 cavalos com 22,4 kgfm, combinado com a transmissão automática EDC de dupla embreagem úmida.

RESUMO DA NOTÍCIA A Renault vai lançar o Kardian Authentic 2026 para vendas diretas e PCD.

O modelo conta com motor turbo 1.0 TCe de 125 cavalos e câmbio automático EDC.

Equipado com painel digital de 7 polegadas e multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay.

Preço inicial de R$ 119,9 mil, com descontos para públicos específicos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No caso do Kardian Authentic, o painel digital terá 7 polegadas e a multimídia 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio. Entre os itens de segurança, há seis airbags, controle de velocidade, freio ABS com controle de tração e estabilidade, isofix, assistente de partida em rampa e também itens como sensor de estacionamento traseiro, barras no teto (funcionais que suportam 80 kg) e rodas de aço com calotas “Flexwheel” na cor preta.

Kardian Authentic Renault/Divulgação

“Essa versão amplia as opções de aquisição do Kardian no Brasil, trazendo um pacote de equipamentos bem competitivo e toda a modernidade do SUV mais premiado do segmento”, diz Aldo Costa, diretor de Marketing da Renault.

‌



Kardian Authentic Renault/Divulgação

O preço da novidade é R$ 119,9 mil, mas para alguns públicos específicos como PCD e vendas diretas certamente terão outros descontos para um valor mais competitivo.

RENAULT KARDIAN VS TERA TSI MANUAL. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.