Gol, Palio e Uno são os os usados mais vendidos do Brasil Modelos usados são os queridinhos em lojas e feirões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 17h00 )

Volkswagen/Reprodução Volkswagen/Reprodução

Fora de linha, o Volkswagen Gol segue como carro mais vendido do país. No mercado de usados, os três modelos mais vendidos já não são mais produzidos e mesmo assim se destacam neste segmento. Afinal, a cada carro novo vendido outros cinco são comercializados no segmento de usados

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

No caso do Gol foram 55.678 unidades transacionadas em fevereiro, segundo a Fenabrave. Na sequência vem o Fiat Palio com 32.165 unidades vendidas. O terceiro lugar ficou com o Fiat Uno com 31.551 unidades negociadas.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Com 26.523 unidades vendidas, o Chevrolet Onix ficou na quarta colocação, logo atrás ficou o Hyundai HB20 com 20.654 unidades contabilizadas. O Toyota Corolla, que é líder no segmento de sedãs médios zero km, ficou na sexta colocação no ranking geral dos usados com 19.863 unidades comercializadas O sétimo lugar ficou com o Chevrolet Celta com 19.338 unidades vendidas.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O Volkswagen Fox teve 18.487 unidades comercializadas, ficando em oitavo lugar. Próximo dele ficou o Ford Ka com 18.299 unidades transacionadas. Fecha o ranking de vendas de carros usados, o Ford Fiesta com 15.457 unidades negociadas.

‌



Top 10 carros usados mais vendidos em fevereiro

‌



1 - Volkswagen Gol 55.678

2 - Fiat Palio 32.165

‌



3 - Fiat Uno 31.551

4 - Chevrolet Onix 26.523

5 - Hyundai HB20 20.654

6 - Toyota Corolla 19.863

7 - Chevrolet Celta 19.338

8 - Volkswagen Fox 18.487

9 - Ford Ka 18.299

10 - Ford Fiesta 15.457

