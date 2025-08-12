Governo atualiza lista de montadoras que terão isenção para importar carros que serão montados no Brasil Analisamos quais marcas devem usar o benefício que inclui ao todo 16 marcas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2025 - 20h53 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h53 ) twitter

BYD Dolphin Mini na fábrica em Camaçari na Bahia Marcos Camargo Jr 07.08.2025

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) atualizou a lista de marcas que terão uma cota para importação de kits de carros desmontados no valor somado de R$ 2,6 bilhões. O pleito inicialmente era da BYD que pediu isenção de impostos para importar carros em lote de kits SKD (semi-desmontados) mas vai beneficiar, na prática, 16 empresas.

Fábrica GWM Iracemápolis GWM/Divulgação

Vale lembrar que a cota será dividida entre todas as empresas conforme informou o MDIC. Fazem parte da lista a Audi, BMW, BYD, Caoa Chery, GAC, GWM, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mercedes-Benz, Omoda-Jaecoo, Porsche, Renault, Toyota e Volvo.

BYD Fábrica BYD/Divulgação

De modo particular, a Portaria vai beneficiar marcas que já tem uma estrutura fabril mas não começaram a produção como BYD, GWM e GAC que está perto de anunciar uma parceria para montar carros na fábrica da Mitsubishi em Goiás. Land Rover, Renault, Toyota, Honda, Audi e BMW já tem estrutura fabril e também poderão usar o benefício dentro do intervalo de tempo da portaria.

O que diz a portaria do governo?

A Portaria Secex nº 420 isenta o imposto de importação, por meio de cotas, para veículos montados no Brasil sob os regimes SKD (kits semi-desmontados) e CKD (completamente desmontados). A medida, válida de agosto de 2025 a janeiro de 2026, permitirá o início da montagem de veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos.

Mitsubishi Fábrica Mitsubishi/Divulgação

As outras nove empresas já têm operações industriais. Embora sejam beneficiadas, Porsche e Mercedes Benz não devem fazer importação de kits enquanto Omoda Jaecoo e GAC não tem ainda uma unidade que permita estruturar a operação fabril em tão pouco tempo.

Renault Fábrica Renault/Divulgação

A medida visa facilitar a transição para a eletrificação, mas reacende debates sobre o nível de nacionalização e o real impacto industrial desses regimes. Na prática a cota deve beneficiar empresas já estruturadas como BYD e GWM que tem unidades fabris iniciando a operação em Camaçari e Iracemapolis respectivamente. A GWM vai inaugurar a fábrica no próximo dia 15 de agosto e a BYD deve iniciar a operação nos próximos meses.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.