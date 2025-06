Honda anuncia contratações para produzir o novo WR-V em Itirapina/SP 350 vagas estão abertas para as unidades de Itirapina e Sumaré Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/06/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h26 ) twitter

Honda anuncia contratações para produzir o novo WR-V em Itirapina/SP Honda/Divulgação

A Honda Automóveis anunciou a contratação de 350 pessoas para aumentar a produção de veículos em mais um turno na cidade de Itirapina, interior paulista. Com o lançamento do WR-V previsto para o final deste ano a Honda já começa a preparar sua produção na unidade do City, City sedan e HR-V.

Honda anuncia contratações para produzir o novo WR-V em Itirapina/SP Honda/Divulgação

De acordo com a própria montadora serão 250 vagas para Itirapina e a admissão será em julho para que em setembro e outubro os colaboradores passem pela fase de treinamento. Outros 100 funcionários serão contratados para a unidade de motores de Sumaré, região de Campinas.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Arata Ichinose, Presidente da Honda Automóveis do Brasil, explica: “A complementação do segundo turno de produção representa mais um passo importante dentro do nosso plano de investimento e reforça nossa confiança e compromisso com o Brasil e com os brasileiros, com os empregos que geramos e inovações que agregamos ao mercado”.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

A Honda anunciou o investimento de R$ 4,2 bilhões no Brasil e já mostrou lançamentos como a reestilização do HR-V, mudanças pontuais no City bem como o esperado WR-V.

‌



