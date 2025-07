Honda apresenta N-ONE e: mini elétrico 270km de autonomia Compacto tem perfil urbano mas preços ainda não foram revelados no Japão, onde ele será vendido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Honda revelou oficialmente nesta semana o N-ONE e, seu novo modelo urbano 100% elétrico voltado para o mercado japonês. Compacto e com design retrô, o lançamento reforça a presença da marca no segmento de kei cars elétricos, que crescem em popularidade no Japão graças à praticidade, baixo custo de operação e incentivos fiscais.

Honda elétrico N-One tem 270km de autonomia e perfil retrô Honda Divulgação

E esqueça o perfil de SUV, porte elevado e amplas baterias elétricas ou sistemas caros. O Honda nasceu para ser funcional.

O N-ONE e é o segundo modelo elétrico da linha “e:” da Honda voltado à categoria kei, seguindo o N-VAN e:, lançado em outubro de 2024 com foco comercial. Agora, a proposta mira no consumidor urbano que busca um veículo compacto, versátil e funcional para uso diário.

Honda elétrico N-One tem 270km de autonomia e perfil retrô Honda Divulgação

Estilo retrô e racional

‌



Mantendo o estilo do N-ONE original — lançado a combustão em 2012 — o novo modelo adota uma releitura moderna, com para-choques arredondados, grade frontal discreta e novas entradas para recarga elétrica. A carroceria compacta preserva o charme do visual clássico, mas com toques contemporâneos para ressaltar sua identidade elétrica.

Honda elétrico N-One tem 270km de autonomia e perfil retrô Honda Divulgação

‌



O interior traz soluções práticas: comandos físicos para funções básicas, assentos rebatíveis e áreas de armazenamento otimizadas. A central multimídia é ampla e o câmbio convencional foi substituído por um seletor eletrônico.

‌



Autonomia e recurso V2H

Honda elétrico N-One tem 270km de autonomia e perfil retrô Honda Divulgação

A Honda ainda não divulgou todos os dados técnicos do modelo, mas confirmou que o N-ONE e terá autonomia superior a 270 km no ciclo WLTP, desempenho adequado para uso urbano. É esperado que o conjunto motriz seja similar ao do N-VAN e:, com até 63 cv de potência, limite máximo permitido para kei cars no Japão.

Um diferencial do modelo é a tecnologia V2H (Vehicle-to-Home), que permite utilizar a bateria do carro para alimentar equipamentos ou abastecer residências em situações emergenciais, como desastres naturais ou apagões. O recurso também pode ser útil em atividades externas, como acampamentos ou obras.

A inspiração dos key cars remonta aos microcarros europeus do pós-guerra. No final dos anos 1960 o Suzuki Carry, depois os modelos de outras marcas japonesas e coreanas evoluíram para o que conhecemos hoje.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.