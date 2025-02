Hongqi Tiangong 05 será o futuro chinês de luxo com 750km de autonomia Sedã médio tem linhas reveladas bem como a autonomia das baterias CATL-FAW Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

O mercado de carros de luxo na China cresceu nos últimos cinco anos deixano as marcas premium europeias comendo poeira. Uma das mais tradicionais marcas chinesas, a Hongqi (que foi a pioneira a começar a produzir carros na China nos anos 1950) divulgou imagens do novo Tiangong 05, um sedã de luxo elétrico com autonomia de 750km.

CarNewsChina/Reprodução

O Tiangong 05, porém, não é um carro de baixo volume de produção mas não perde o status de luxo. Baseado no conceito E009, o Tiangong usa uma nova plataforma que terá novidades como um SUV e uma multivan MPV além de um outro modelo crossover.

CarNewsChina/Reprodução

Com linhas mais limpas o Tiangong 05 traz um desenho fluído com farois afilados e lanternas com desenho em perfil de bumerangue. Nas medidas são 4,82m de comprimento, 1,91m de largura e 1,48m de altura o sedã tem bons 2,90m de entre eixos e pesa 1.890 ou 2.018 kg conforme a versão.

CarNewsChina/Reprodução

O motor elétrico do Hongqi Tiangong 05 tem 282cv e a autonomia da bateria é de 550km ou até 750km na versão topo de linha. As baterias são fornecidas pela CATL-FAW e é construída em lítio ferro fosfato (LFP).

Os carros da Hongqi são símbolo de status na China e mostra que o consumidor local está mais inclinado a comprar os modelos feitos no país de marcas como Li Auto, Nio, Zeekr e outros modelos ao invés de marcas europeias como Audi, Mercedes-Benz, Volvo, entre outras.

