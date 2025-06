Jaecoo 7 e Tiggo 7 são o mesmo SUV? Entenda as diferenças Ambos compartilham plataforma mas tem motor diferente e níveis de eficiência bem distintos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 02h00 ) twitter

A estreia da OMODA Jaecoo no Brasil abriu um cenário até então inédito no nosso mercado. A Chery passa a concorrer consigo mesma por aqui uma vez que tem uma sociedade bem constituída com a Caoa mas agora também passa a atuar diretamente com a linha OMODA Jaecoo, marcas de exportação do grupo Chery International. Já fizemos nesse comparativo um destaque para os números de dois SUvs que tem a mesma origem: Tiggo 7 PHEV e Jaecoo 7.

Embora sejam bem diferentes no design ambos trazem a mesma proposta em busca do mesmo público. Mas se eles tem um visual distinto entre si quais são os pontos que unem e quais as diferenças entre os dois?

Mesma plataforma

Tanto o Caoa Chery Tiggo 7 PHEV quanto o Jaecoo 7 tem a mesma base chamada TX1. Ela foi criada em 2016 na China e em 2023 deu origem aos primeiros modelos híbridos plugin.

Caoa Chery/Divulgação

E são muitos. Além do Tiggo e Jaecoo, existem o Tansuo 06, Chery Fulwin, Exeed LX, Ebro S700 e tantos outros. Assim, a plataforma do Tiggo 7 e do Jaecoo 7 é exatamente as mesmas.

Motorização

A linha Chery oferece nessa plataforma SUVs com motor a combustão como os 1.5 turbo que temos no Brasil com e sem eletrificação. Mas indo além o Jaecoo 7 e o Tiggo 7 PHEV são muito diferentes nesse ponto.

Caoa Chery/Divulgação

O Tiggo 7 usa motor 1.5 turbo de 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos, que somam 170 cv e 34,2 kgfm, pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm com bateria de 19,2kwh. Com essa bateria a autonomia elétrica de 63 km. O consumo médio elétrico é de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada. Com combustível, o consumo é de 12,3 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada. A autonomia total é de 900km com tanque.

Mas o Jaecoo 7 vai além. Nos números pode até parecer inferior combinando motor 1.5 turbo ciclo Miller com motores elétricos. A própria Chery diz que o Jaecoo é um SHS (Super Hybrid System). Ele combina motor de 142cv combinado com motor elétrico de 204cv com bateria de 18kwh somando uma potência de 339cv e 52kgfm de torque, que pode render uma autonomia de até 1.200 km com um tanque.

Caoa Chery/Divulgação

No modo elétrico, a Jaecoo divulga autonomia de 78 km, enquanto o sistema híbrido movido a gasolina a autonomia é de até 1.200 km. Na estrada, o consumo chega a 17,3k m/l, mas em ciclo combinado, o SUV fez 25 km/l no nosso teste.

De perto, Jaecoo 7 e Tiggo 7

É possível notar em uma análise clara nos dois veículos que a qualidade de montagem é a mesma. A rigidez das portas e de carroceria denotam a mesma origem de produção. Lembramos aqui que nosso contato com o Tiggo 7 PHEV ocorreu apenas no lançamento onde dirigimos o carro por alguns quilômetros. No caso do Jaecoo 7 tivemos chance de conhecê-lo tanto no teste de 1.200km no pré lançamento, quanto no próprio lançamento e agora com um teste de uma semana com experiências de condução na estrada e na cidade e em recargas o que não foi possível no concorrente.

Se por um lado ambos são bem parecidos, fica claro que o conjunto do controle de cruzeiro adaptativo e pacote ADAS é mais evoluído e customizável no Jaecoo 7. Ele traz também controles de regeneração e de utilização da bateria que o Tiggo 7 não tem. O sistema de processamento do Jaecoo usa chip Snapdragon 8155 que o Tiggo também não oferece. No Jaecoo há ainda ionização do ar condicionado, retrovisor grande angular e câmeras mais evoluídas.

Caoa Chery/Divulgação

Além disso no nosso teste notamos que a condução do Jaecoo tende a ser mais eficiente em função do motor elétrico mais potente. A combinação resulta em melhor regeneração, conforto e silêncio ao rodar. Não que o Tiggo 7 seja ruim. Pelo contrário. Mas o Jaecoo traz alguns itens a mais e a motorização elétrica faz dele um veículo bem mais eficiente.

Conclusão

O Tiggo 7 sentiu a presença do irmão de plataforma e teve o preço reduzido em R$ 20 mil e agora custa R$ 219,9 mil. Já o Jaecoo 7 custa a partir de R$ 229.990 (versão Luxury) e R$ 249.990 (versão Prestige). Com sete anos de garantia a Jaecoo quer avançar sobre a Caoa Chery que embora compartilhe o mesmo perfil de produto já tem diferenças significativas entre ambos que podem fazer o consumidor olhar de forma atenta antes de se decidir pela compra.

JAECOO 7 é MUITO MELHOR QUE O TIGGO 7 e eu vou provar nesse video. VEJA O VÍDEO!

