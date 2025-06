Jeep anuncia descontos para as linhas Renegade e Compass e Commander em junho SUVs ganham desconto e supervalorização do usado na troca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 21h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 21h00 ) twitter

Jeep/Divulgação News Motor

A Jeep terminou o mês de maio na liderança do segmento de modelos médios com o Compass. E para manter a dianteira em uma fase crucial com novos lançamentos a marca da Stellantis anuncia uma ação de venda com descontos válidos até o final de junho. A campanha “Last Chance” inclui os modelos nacionais Renegade, Compass e Commander.

Jeep/Divulgação

Durante o todo o mês de junho, o Renegade Altitude, equipado com motor turbo de 176 cv, 6 airbags, rodas de 17 polegadas, Jeep Traction Control+ e muitos outros itens de série sai de R$ 142.990,00 por R$ 125.990,00 e conta com supervalorização do usado na troca de acordo com a marca. Já a versão Longitude pode ser adquirida com taxa zero em 36 vezes e também conta com a condição de supervalorização na troca.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Já o Compass Sport de R$ 189.990,00 na tabela é vendido por R$ 153.990,00 ainda abaixo das promoções anteriores cujo preço era de R$ 154.990. As demais versões também podem ser adquiridas com taxa zero e financiamento em 36 vezes. Todos contam com supervalorização na troca do usado.

Jeep/Divulgação

No caso do Commander a versão Longitude sai de R$ 240.490,00 por R$ 205.990,00. O Limited está com taxa zero em 36 vezes, além da supervalorização do usado. A Jeep destaca que toda a linha tem 5 anos de garantia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.