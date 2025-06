Stellantis exporta 4 mil veículos em uma só operação Veículos Fiat, Jeep e RAM embarcaram de Pernambuco para a Argentina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h00 ) twitter

Stellantis exporta 4 mil veículos em uma só operação Stellantis/Divulgação

A Stellantis divulgou nesta semana o embarque de 4.000 veículos no Porto de Suape em uma única operação. Produzidos no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, os veículos serão destinados ao mercado argentino.

Foram dois dias de operação dedicada para embarcar os veículos no Dover Highway (K-Line) com destino ao país vizinho.

Os veículos são Fiat Toro, RAM Rampage, Jeep Compass, Commander e Renegade feitos em Pernambuco. “Esse recorde, somado ao desempenho histórico registrado em maio, confirma o fortalecimento das nossas operações na América do Sul e sinaliza uma retomada importante da demanda para a Argentina, um mercado estratégico para a Stellantis”., disse Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

