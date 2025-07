Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine Compacto teve 100 unidades produzidas em série mas os planos deram errado… Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine National Union Co./Eureka Williams/Divulgação

A Renault já esteve algumas vezes no mercado norteamericano. E hoje com o crescimento da eletrificação a Renault tem novos projetos na Europa mas já esteve de forma “indireta” presente neste segmento. Nos anos 1950 a Renault esteve nos Estados Unidos com o Dauphine. Em 1957 o recém lançado carro na Europa estreou no mercado norteamericano e emplacou de cara 28.000 unidades. Mas o apelo dos carros grandes e o crescimento das rodovias fez o consumidor olhar mais para os carros locais e essa alegria durou pouco. Os Dauphine encalharam e a ideia de uma empresa local de fazer carros elétricos encontrou ali uma oportunidade.

Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine

A empresa era a National Union Electric Corporation, do ramo de eletrodomésticos que tinha engenheiros ousados como Victor Wouk e Lee Dubridge. Eles desenvolveram um carro que seria um dos pioneiros na eletrificação: o Henney Kilowatt.

Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine

Esse carro era feito sobre um Renault Dauphine 1959 com a promessa de antecipar o futuro. Mas vale lembrar que naquela altura os carros elétricos do início do século XX já haviam sido abandonados há muito tempo.

Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine

Mas DuBridge e Wouk foram ousados. Os Renault Dauphine foram equipados com um motor elétrico de 36 volts e duas baterias conectadas em série. As unidades foram testadas e os resultados eram bons para a época.

‌



Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine

Os carros chegavam a 64km/h e tinha uma autonomia superior a 60km com uma carga. Depois os engenheiros aprimoraram o projeto por meio da empresa Eureka Williams que fez um sistema ainda melhor com 72 volts que já chegava a 97km/h e autonomia de até 100km.

Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine

As baterias ficavam no compartimento dianteiro reduzindo o espaço das malas a zero. Para lançar o Henney Kilowatt, os engenheiros buscaram espaço na mídia impressa em revistas de carro, de reparos de eletrônicos (muito comuns à época) e anúncios de jornais em cidades. Afinal, um carro com desempenho limitado era adequado só para cidades.

‌



Mas não deu certo. O primeiro lote de 100 unidades produzidas rendeu apenas 37 carros vendidos e a maioria para empresas. Outras 12 unidades foram compradas por clientes finais. Carros de operadoras de telefonia e eletricidade compraram algumas unidades. O tempo passou e esses carros foram esquecidos porém a Renault chegou a adquiri-los anos depois para estudar a solução. A própria marca diz que há 12 unidades preservadas em museus e nas garagens de alguns colecionadores.

‌



Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine Renault/Divulgação

Curiosamente todas as unidades funcionam. Como o motor elétrico dispensa manutenção como troca de óleo e refrigeração sua manutenção é simplificada.

Megane ou Kwid? Primeiro elétrico da Renault foi um Dauphine Renault/Divulgação

O primeiro Henney Kilowatt chassi “001 Experimental” foi comprado por um colecionador privado nos anos 2000. Outros estão em museus como o da companhia Detroit Eletric que comprou unidades na época da construção do veículo.

PRIMEIRO RENAULT BONITO É O BOREAL. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.