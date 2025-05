Relembre os cinco primeiros veículos feitos no Brasil Romi Isetta e Vemaguet foram os pioneiros ainda nos anos 1950 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 18/05/2025 - 15h00 ) twitter

Nesta semana, precisamente dia 13 de maio, é considerado o Dia do Automóvel. No Brasil a montagem de veículos começou com a Ford em 1919 em um cenário Pós Guerra e depois a General Motors passou a montar utilitários por aqui. Mas o primeiro automóvel brasileiro saiu da linha de montagem bem mais tarde, em 1956, ainda que a importação em grandes volumes já ocorresse há vários anos.

Antes da produção nacional marcas como Chevrolet, Renault, Willys e Volkswagen já atuavam com modelos importados e até montados por aqui. Mas com componentes nacionais conforme prévia o Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA) foi criado pelo decreto nº 39.412, só ocorreu mesmo em 1956. O R7-Autos-Carros listou os cinco primeiros veículos fabricados no Brasil nessa lista

Romi Isetta

A história da Isetta remonta a Segunda Guerra Mundial quando a Europa precisava se motorizar e surgiram muitos veículos baseados em motocicletas com motor pequeno na época. Assim há uma polêmica se a Isetta era de fato um automóvel. Todavia, apesar de ser compacto o modelo tinha quatro rodas, mesmo que pequenas e motor 1 cilindro de 300 cm³, que entregava 13 cv de potência e 1,9 kgfm de torque. O modelo foi fabricado pela Indústrias Romi, na cidade de Santa Bárbara D’Oeste (SP) de junho de 1956 até 1961.

DKW Vemaguet

No mesmo ano de 1956, a DKW Vemaguet, também conhecida primeiramente como DKW Universal, começou a ser produzida pela Vemag - Veículos e Máquinas Agrícolas S.A no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O modelo tinha motor três cilindros e 38 cv. Era uma perua e tinha um conceito de carro moderno com motor dois tempos onde a lubrificação era adicionada ao combustível. Além da Vemaguet a Vemag também produziu com sucesso o sedã Belcar e o jipe Candango que duraram até o final dos anos 1960.

Volkswagen Kombi

Ainda que as primeiras Kombis tenham vindo importadas da Alemanha em 1950, só em 1957, a Volkswagen começou a fabricar a perua em 1957, quando a marca inaugurou a fábrica em São Bernardo do Campo (na verdade a inauguração mesmo se deu apenas dois anos depois). O modelo foi fabricado até 2013, quando uma versão de despedida com apenas 1200 unidades produzidas foi lançada. Anos mais tarde, o modelo voltou com uma versão totalmente elétrica, batizada de ID.Buzz e que tem como inspiração a primeira geração da Kombi sem qualquer relação com a pioneira perua.

Volkswagen Fusca

Os primeiros lotes do Fusca desembarcaram no Brasil em 1950 e o sucesso foi tão grande que em 3 anos a Brasmotor já montava o carro em kits CKD. A produção foi nacionalizada mesmo em 20 de janeiro de 1959 com 50% das peças feitas no Brasil. Desde então, a data se tornou oficial para celebrar um modelo que marcou gerações no Brasil. Embora a data oficial seja 20 de janeiro, a primeira unidade nacional foi concluída em 3 de janeiro de 1959.

O Fusca tinha motor de 1.200 cm³, depois evoluiu com motores de 1.300 cm³ (1967, com 45 cv), 1.500 cm³ (1970, 52 cv, o popular “Fuscão”) e 1.600 cm³ (1974, com dupla carburação, gerando 65 cv). Em 1985, foi lançada a versão 1.600 movida a etanol. Após sair de linha em 1986, a produção foi retomada em 1993 a pedido do então presidente Itamar Franco. Surgiu assim o “Fusca Itamar”, produzido até 1996, exclusivamente com motor a etanol.

Renault Dauphine

Outro modelo pioneiro por aqui o Willys Dauphine, versão nacional do Renault Dauphijnr lançado na França em 1956 e que começou a ser fabricado no Brasil em 1959, pela Willys-Overland, sob licença. Inicialmente, as vendas começaram em janeiro de 1960. O modelo tinha motor de quatro cilindros com 845 cm³ e potência de 26,5 cv. Depois seguido pelo Gordini, sua produção durou até 1968.

