Mercedes pode produzir Classe E e Classe C nos EUA Sedã pode ajudar meta da marca alemã que é de chegar a 200 mil unidades produzidas no Alabama Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/02/2025 - 11h00

A Mercedes pode mesmo começar a produzir automóveis nos Estados Unidos caso o presidente Donald Trump confirme a tarifa de 25% sobre veículos produzidos em outros países. Hoje boa parte dos carros pequenos para o mercado latino é feita em Aguascalientes, no México, e a mudança pode fazer com que a marca da estrela mude para o Alabama, nos EUA.

Ola Kallenius durante a reunião com acionistas da empresa disse que a Mercedes Benz quer crescer nos Estados Unidos e está atenta às demandas dos consumidores. Enquanto a demanda pelo EQE SUV e EQS SUV diminui, veículos como GLE e GLS cresceram bastante nos últimos anos e com o Classe E e Classe C a tendência é que cresça ainda mais.

A Mercedes quer chegar a um volume de 200 mil unidades produzidas este ano nos Estados Unidos, já incluindo os dois sedãs. Até 2027 a meta é chegar a 70% de componentes nacionalizados, o que também evitaria a taxação baseada em componentes que devem ser feitos nos EUA. No entanto, a tarifação de Donald Trump tem servido mais como argumento de negociação do que para um efeito prático. Trump anunciou tarifas para o Canadá e Mèxico, mas recuou do anúncio.

