Mitsubishi lança Triton Tarmac como série especial e tração 4x2 Picape fica R$ 1 mil mais cara que a GLS mas tem apenas tração traseira Autos Carros|Marcos Camargo Jr 01/09/2025 - 11h00

A Mitsubishi apresentou no último final de semana uma nova configuração para a linha Triton no Brasil. Batizada de Tarmac, a versão chega com uma proposta mais urbana, mantendo o pacote robusto e refinado da picape, mas com tração 4×2 e preço mais acessível. Com estratégia similar a adotada no Eclipse Cross Rush sem tração AWD, apenas com tração traseira, a ideia é vender o apelo urbano a um preço mais competitivo. Com produção limitada a 140 unidades, a Tarmac parte de R$ 254.990, ficando R$ 1.000 abaixo da versão de entrada 4×4 que é a GLS.

Triton Tarmac picape Mitsubishi Divulgação

Design e equipamentos

Com visual exclusivo, a Triton Tarmac tem o mesmo visual da atual geração da L200/Triton mas com adesivos específicos, cor azul na carroceria, rodas aro 20 com acabamento preto, Sistema de som JBL premium com subwoofer, bancos em suede perfurado e couro e Capota rígida retrátil com chave integrada à caçamba.

Triton Tarmac picape Mitsubishi Divulgação

Motor e desempenho

Sob o capô, a Tarmac mantém o conhecido motor 2.4 turbodiesel bi-turbo de 205 cv e 47,9 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de seis marchas.

Triton Tarmac picape Mitsubishi Divulgação

A única alteração mecânica em relação às versões tradicionais é a adoção da tração traseira (4×2), escolha que reforça o foco no uso urbano e garante um preço mais competitivo frente a rivais como a Ford Ranger Black.

