Nova Chevrolet S10 100 anos terá produção ampliada Picape será produzida em novo lote após ampla procura e tem inspiração na ZR1 norteamericana Autos Carros|Marcos Camargo Jr 26/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 15h00 )

Chevrolet S10 100 anos Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet a S10 100 anos como o primeiro produto de uma série de novidades previstas para 2025. Porém após uma grande procura nas concessionárias a GM vai ampliar sua produção. A picape tem visual específico off road, cor exclusiva, amortecedores e pneus novos e mais itens de série.

Chevrolet S10 100 anos Chevrolet/Divulgação

Entre os novos itens de série a S10 100 anos traz assistente de permanência em faixa e o alerta de tráfego cruzado traseiro.

Chevrolet S10 100 anos Chevrolet/Divulgação

Visualmente a Chevrolet S10 tem uma nova cor branca mesclada com cinza e adesivos específicos que remetem a uma cena de montanha. A suspensão ganha novos amortecedores além de pneus 265/60 aro 18.

Chevrolet S10 100 anos Chevrolet/Divulgação

Além disso, a picape conta com faróis full-LED, partida por botão, travas por aproximação, rodas de 18′' escurecidas, seis airbags, ar-condicionado digital, carregador por indução, entre outros equipamentos. O painel tem 8 polegadas digital e a multimídia tem 11 polegadas seguindo a reestilização promovida pela marca na linha 2025.

Motor não muda

Sob o capô, a Chevrolet S10 manteve o motor 2.8 litros turbodiesel, que entrega até 207 cv com torque de até 52 kgfm. A transmissão pode ser manual ou automática de oito posições. Os amortecedores são novos e há uma recalibração de suspensão que a GM chamou de “Ironman”.

Chevrolet S10 100 anos Chevrolet/Divulgação

A S10 100 Anos é o primeiro dos três veículos da série comemorativa e será feita em lotes dentro da fábrica de São José dos Campos. Ao longo do ano, a Chevrolet também lançará edições do Onix e do Tracker dentro da mesma proposta.

Chevrolet/Divulgação

O preço da Chevrolet S10 é de R$ 325.690. Além dela a GM oferece o Onix e Tracker 100 anos com visual específico mantendo sempre a mecânica nos dois modelos.

