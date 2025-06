Novas baterias tornarão carros elétricos até R$ 70 mil mais baratos Tecnologia da CATL pode ser empregada em modelos Tesla, GWM, BYD e Chery Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O mercado de carros elétricos avança enquanto a tecnologia de carregamento e de baterias também ganha novidades a cada ano. Entre as tecnologias atuais, as novas baterias de sódio prometem mais eficiência e custos mais baixos de produção. Essa é a promessa da CATL, que produz baterias para diversos fabricantes como Tesla, Chery, BYD e GWM. A CATL projeta que essa nova tecnologia deverá alcançar escala comercial ainda esse ano e pode tornar um carro elétrico até R$ 70 mil mais em conta.

Custo de produção reduzido

O custo de produção dessas baterias de sódio é de apenas US$ 10/kWh (R$ 57 em conversão direta). Com isso, a CATL divulga que um carro elétrico pode ficar de US$ 8 a US$ 12 mil mais em conta, entre R$ 45 e R$ 68 mil a menos do que os modelos atuais.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Menos dependência de lítio

Uma das vantagens dessa bateria é o uso bem inferior de metais nobres e terras raras. A bateria de sódio também usa o carbonato de sódio que ajuda na redução do preço, pois é vendido por US$ 200 a tonelada, cerca de R$ 1.200, enquanto o lítio sai por U$ 15 mil, aproximadamente R$ 85 mil.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Com isso, o sódio deve conquistar 12% do mercado nos próximos cinco anos de acordo com estudo feito pela BloombergNEF.

CATL/Divulgação

Outra ponto positivo da bateria de sódio, é que essa tecnologia tem a capacidade de funcionar normalmente em temperaturas extremas de até -40°C. Ademais, a nova bateria apresenta resistência aprimorada a baixas temperaturas e maior segurança de operação enquanto o lítio tem risco de explosão conforme a condição de uso e carregamento.

CATL/Divulgação

Essa tecnologia vem sendo testada em 250 mil veículos de carga urbanos na China e que os testes estão chegando perto do fim. Ainda em 2025 a unidade da CATL em Fujin irá escalar a produção tornando os elétricos mais baratos e mais viáveis para o dia a dia.

