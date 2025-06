BYD bate recorde com 9.000 unidades vendidas em maio Dolphin Mini segue como modelo mais vendido da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h37 ) twitter

BYD/Divulgação Picasa

A BYD alcançou o seu melhor resultado de vendas em maio com 9.006 unidades comercializadas e 9,6% de market share. O resultado coloca a BYD à frente de Toyota, Honda, Hyundai e Jeep.

Marcos Camargo Jr., 03.06.2025 Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

Entre os destaques, a BYD obteve os melhores resultados em cidades como Petrolina/PE com 28% e Brasília/DF com 21% de market share.

Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in - Marcos Camargo Jr 03.06.2025

O Dolphin Mini foi o carro mais vendido do período com 2.444 unidades seguido pelo Song Pro com 1.689 unidades. Entre as capitais com melhores vendas da BYD estão São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador .

BYD Song Plus 2026

“A BYD atua no Brasil há mais de 11 anos. Antes de 2021 já estudávamos a fundo o mercado nacional e percebemos a grande demanda por carros tecnológicos e que atendessem à agenda da sustentabilidade. Chegamos com a proposta de construir um novo segmento, um novo capítulo na indústria brasileira, com inovação e excelente custo-benefício”, analisa Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head de marketing e comercial da BYD Auto.

BYD/Divulgação Ric

Os carros mais emplacados da BYD do Brasil em maio foram: BYD Dolphin Mini (2.444); BYD Song Pro (1.689); BYD Dolphin GS (1.533); BYD Song Plus (1.106); BYD King GL + GS (772); BYD Yuan Pro (530); BYD Seal (363); BYD Dolphin Plus (267); BYD Yuan Plus (189); BYD Shark (99); BYD Song Plus Premium (13); BYD Tan (1).

