Novo Citroën C3 Aircross é vendido com desconto e revisões gratuitas Ação comercial é anunciada pouco mais de um mês após a chegada do carro à rede

Versão Feel que custa R$ 112,8 mil é oferecida no site de ofertas da marca por R$ 99,9 mil Versão Feel que custa R$ 112,8 mil é oferecida no site de ofertas da marca por R$ 99,9 mil (Citroën/Divulgação)

A Citroën está fazendo uma ação comercial para alavancar as vendas do C3 Aircross que começou a chegar nas lojas há pouco mais de um mês. A versão Feel que custa R$ 112,8 mil é oferecida no site de ofertas da marca por R$ 99,9 mil, o que corresponde a um desconto de R$ 13 mil. Também há opções de financiamento com o plano que prevê entrada de R$ 76,9 mil e saldo em 24 meses de R$ 1.531,54.

Ainda como parte do plano para impulsionar as vendas, a Citroën anuncia que as três primeiras revisões do Aircross são gratuitas. Já as sete seguintes, por meio do programa Citroën FlexCare, tem preço tabelado e podem ser incluídas no financiamento selecionado. Diluídas durante o período de dez anos, as revisões até 100.000 km somam menos de R$ 1,70 por dia segundo a marca do grupo Stellantis.

Também há opções de financiamento com o plano que prevê entrada de R$ 76,9 mil Também há opções de financiamento com o plano que prevê entrada de R$ 76,9 mil (Citroën/Divulgação)

Citroën C3 Aircross Feel 2024

A versão Feel do C3 Aircross inclui itens como ar condicionado, direção elétrica, multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, assistente de partida em rampa, banco do motorista com regulagem de altura, vidros dianteiros e traseiros elétricos com função um toque, rodas de 16” com calotas e pneus 205/65 alem de barras longitudinais no teto.

(Marcos Camargo Jr. 06.03.2024)

O motor é sempre o 1.0 T200 turboflex com 125/130cv e 20,4kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT que simula sete velocidades.