Omoda e Jaecoo prometem abrir 43 concessionárias ainda este ano no Brasil Objetivo é chegar a 50 lojas até o final do ano

Alto contraste

A+

A-

(Marcos Camargo Jr)

A Omoda e Jaecoo apresentaram alguns produtos e deram algumas pistas a respeito da sua atuação no mercado brasileiro.

OMODA E JAECOO: mais uma marca chinesa no Brasil! Já vi os modelos de PERTO em SÃO PAULO. Veja o vídeo!

No final do ano passado, convocou a imprensa para mostrar alguns veículos e falar sobre a chegada ao Brasil inicialmente com três modelos. Quatro meses depois nada visível aconteceu, no entanto a marca avisa que segue com planos de rápida expansão e quero abrir 43 concessionárias este ano.

(Jaecoo International)

Agora a marca diz que em maio irá anunciar quais serão suas primeiras 43 concessionárias e o objetivo é chegar a 50 lojas até o final do ano. Estas lojas terão como ponto de partida o Omoda 5 que será vendido em duas versões híbridas e uma elétrica além de dois modelos Jaecoo que ainda não estão definidos.

(Marcos Camargo Jr)

"As empresas chinesas têm uma dinâmica diferente do que estamos acostumados. Muito mais ágil na tomada de decisão, impulsionadas por uma visão estratégica que visa acelerar os negócios e antecipar as demandas futuras", diz Felipe Amaral de Souza, head de Vendas da Omoda | Jaecoo Brasil. "Nosso plano de negócios prevê novos veículos em 2025, além dos três já anunciados para este ano. Por isso, estamos entusiasmados em anunciar que estamos ampliando nossa rede para 50 lojas até o final do ano, um reflexo de nossa visão progressiva e compromisso com o Brasil e o consumidor local."

(Marcos Camargo Jr)

Expedição à China

A O&J anunciou que levará um grupo de empresários interessados no modelo de negócios da marca até a China, onde será realizado o Salão de Pequim, além de uma visita a Wuhu, onde fica a sede do grupo. A marca deverá anunciar na ocasião os 25 grupos de varejo que irão gerir as 43 concessionárias da O&J.