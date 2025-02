Outlander reestilizado é confirmado nos EUA Visual e itens como conforto acústico mudam na versão norte-americana: Brasil aguarda lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h00 ) twitter

Enquanto o Brasil espera o lançamento do Outlander PHEV, os Estados Unidos já esperam a chegada do SUV reestilizado às lojas. A novidade já teve o preço anunciado: a partir de US$ 29.645, um aumento de US$ 1.250 em relação ao modelo antigo chegando a US$ 40.445. São cerca de R$ 175 mil ou R$ 7.300 a mais em relação ao modelo anterior. A versão topo custa R$ 236 mil.

Entre as novidades estão uma grade mais integrada ao desenho da carroceira e capô mais limpo sem a inscrição “Mitsubishi”, o mesmo perfil de design que a marca adota, nova traseira com lanternas mais afiladas, novas rodas e ainda um interior mais refinado com novos matérias e porta objetos reposicionados.

Por dentro as mudanças mais significativas estão ficam por conta de uma central multimídia de 12,3 polegadas como item de série, equipada com GPS, Android Auto e Apple CarPlay. Abaixo, o console central foi redesenhado, contando com porta-copos reposicionados.

Outras novidades incluem sistemas de som Yamaha de 8 e 12 alto-falantes. Pela primeira vez, o Outlander também oferece bancos dianteiros ventilados, disponíveis a partir da versão SEL. Em termos de acabamento, os clientes poderão escolher entre couro Brick Brown e couro sintético cinza claro com revestimento parcial tipo camurça.

Melhorias na dirigibilidade

A Mitsubishi também promete melhor dirigibilidade e major silêncio a bordo. O resultado é uma diminuição de mais de 0,5 dB no ruído da estrada e quase 6 dB no isolamento acústico geral em comparação com o modelo 2024.

Motorização híbrida e tração integral

Sob o capô, o Outlander 2025 a combustão mantém o motor 2.4 litros de quatro cilindros de 181cv e 24,5kgfm de torque combinado com câmbio do tipo CVT. Essa motorização pode contar com tração integral opcional S-AWC por US$ 1,8 mil adicionais.

A versão híbrida plugin tem o mesmo motor porém com 134cv e 20kgfm de torque combinado com dois motores elétricos - um de 114cv e 26kgfm de torque na frente e 134cv e 19,9kgfm de torque na traseira. As baterias de 20kwh agora oferecem 22,7kwh o que representa uma autonomia de cerca de 80km no modo puramente elétrico. A autonomia combinada é de 844km com um tanque de gasolina.

Nos Estados Unidos o Outlander será vendido em nada menos do que seis versões desde a ES a gasolina até a Platinum Edition híbrida plugin com pacote tecnológico e tração integral.

E no Brasil?

O Outlander já foi vendido aqui em uma versão anterior com híbrido plugin. Agora, o Outlander vem sendo visto em testes de rodagem pelas ruas conforme os flagras do perfil Placa Verde do Instagram. Seria um produto interessante para completar o portfólio da marca por aqui. A Mitsubishi cresceu 19% nas vendas em 2024 graças a oferta de versões mais baratas do Eclipse Cross que é um produto lançado em 2019 sem qualquer alteração significativa nos últimos anos enquanto a picape L200 perdeu espaço para a concorrência.

