Por que as vendas do Dolphin caíram no Brasil? Chegada do irmão menor reduziu o interesse pelo Dolphin Mini, mas ambos têm entrega equivalente e o mais barato despontou nas concessionárias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/04/2025 - 20h01 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 08.04.2025

O Dolphin foi o primeiro carro elétrico de volume no Brasil. Lançado em junho de 2023 foi alçado a modelo elétrico de maior sucesso nas vendas vendendo 6.800 unidades no primeiro ano e 15.200 unidades no ano passado. Pode parecer muito, mas desde o lançamento do Dolphin Mini o Dolphin teve as vendas reduzidas de 1.000 unidades mensais para uma média de 600 unidades e a resposta para isso está na própria “casa”: o Dolphin Mini.

Marcos Camargo Jr. 08.04.2025

Enquanto o preço do Dolphin parte de R$ 149,9 mil o Dolphin Mini é bem mais barato: a partir de R$ 115,9 mil na versão de quatro lugares. Embora seja menor, menos potente e com menor autonomia, o Dolphin Mini conquistou o pódio de carro mais vendido do país já no primeiro ano de vendas.

Mas qual a diferença entre o Dolphin e Dolphin Mini

‌



O Dolphin e Dolphin Mini compartilham a mesma plataforma e-Platform 3.0. Dadas as devidas proporções, o Dolphin é maior por fora com 4,12m de comprimento enquanto o Mini tem 3,78m. O entre eixos do Dolphin oferece 2,70m enquanto o Dolphin Mini tem 2,60m. O porta-malas do Dolphin tem 250 litros e do Mini 230 litros porém apenas no modelo maior tem estepe.

‌



Marcos Camargo Jr. 08.04.2025

Diferenças entre motor e autonomia

‌



O motor elétrico do Dolphin Mini tem 75cv com 13,8kgfm de torque alimentado por bateria de 38,8kwh que rende 280km de autonomia no ciclo PBEV do Inmetro. O 0-100km/h é feito em longos 14,5s.

Marcos Camargo Jr. 08.04.2025

Já o Dolphin tem 95cv e 18,3kgfm de torque com bateria maior de 44kwh com 290km de alcance pelo Inmetro e o 0-100km/h em feito na casa dos 10s. Na prática, pelo fato do Mini ser menor e mais leve a autonomia de ambos é bem próxima dos 400km na cidade.

Diferença de acabamento

Embora o acabamento dos dois carros seja de boa qualidade o Dolphin tem detalhes melhor finalizados como painel e forração de porta. No Mini a multimídia tem 10,8 polegadas e no Dolphin são 12,8 polegadas. O painel é digital nos dois modelos mas melhor acabado e colorido no Dolphin enquanto no Mini há uma moldura maior que “disfarça” o display simples de segmentos.

Marcos Camargo Jr. 08.04.2025

O Dolphin tem piloto automático simples e espelhos com rebatimento. O Mini não traz esses itens e os dois modelos não trazem controle de cruzeiro adaptativo ou itens de condução semiautônoma. Na linha do Dolphin apenas a versão Plus de 204cv é que traz estes itens de série.

Marcos Camargo Jr. 08.04.2025

Conclusão

Tendo em vista que ambos oferecem desempenho parecido e autonomia bem próxima o Dolphin Mini consegue ser mais eficiente e mais barato enquanto o Dolphin é melhor acabado, traz mais recurosos e tela maior, porém custa R$ 35 mil a mais que o seu irmão de plataforma.

DOLPHIN MINI atropelou o DOLPHIN 1 ano depois: vale a pena? VEJA O VÍDEO!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.