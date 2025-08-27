Próxima do Brasil, Lynk&Co atualiza modelos com sensor de direção autônoma Lynk & Co 07 EM-P e 08 EM-P ganham sensor LiDAR no teto: Brasil espera lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h00 ) twitter

Lynk & Co 07 EM-P e 08 EM-P Lynk & Co/Divulgação

A Lynk & Co revelou oficialmente na China as versões atualizadas do sedã 07 EM-P e do SUV 08 EM-P, que farão sua estreia no Salão de Chengdu, no dia 29 de agosto. O grande destaque da linha 2025 é a inclusão de um sensor LiDAR no teto, que amplia as capacidades dos sistemas de assistência à condução dos dois modelos.

Lynk & Co 08 EM-P Lynk & Co/Divulgação

A Lynk & Co chegará ao Brasil em 2026 após a estreia da Zeekr e tem foco mais em veículos híbridos usando motores a combustão como geradores para motores elétricos.

Lynk & Co 08 EM-P Lynk & Co/Divulgação

A Lynk & Co pertencente ao grupo Geely ocupa um espaço intermediário no portfólio, posicionando-se entre as linhas Geely Galaxy e Zeekr. Atualmente, conta com dez modelos no mercado chinês. Segundo dados da China EV DataTracker, o sedã Lynk & Co 03, com motor a combustão, é o mais vendido da marca. Ele é seguido pelo crossover elétrico Z20 e pelo SUV compacto Lynk & Co 06, disponível nas versões híbrida plug-in e a combustão. Já o 08 EM-P ocupa a quarta posição, com 21.425 unidades entregues entre janeiro e julho de 2025, enquanto o 07 EM-P soma 11.057 unidades no mesmo período.

Lynk & Co 07 EM-P Lynk & Co/Divulgação

Apesar de serem apresentados como “novos”, os dois modelos receberam apenas ajustes pontuais no design e na parte técnica. Ambos seguem a identidade visual do conceito The Next Day, com faróis integrados ao para-choque e luzes diurnas em LED posicionadas próximas ao capô. No interior, o 07 EM-P adota acabamento em vermelho, enquanto o 08 EM-P traz detalhes na cor laranja.

‌



Lynk & Co 07 EM-P Lynk & Co/Divulgação

A principal novidade é o LiDAR instalado no teto, que permite a integração ao sistema de condução assistida G-Pilot H5, equipado com dois chips Nvidia Orin X com potência de processamento combinada de 508 TOPS. Esse sistema já é capaz de executar funções de condução semiautônoma em vias urbanas. Versões de topo devem receber ainda o G-Pilot H7, com o novo chip Nvidia Drive Thor de 700 TOPS, que adiciona navegação autônoma ponto a ponto, sem necessidade de mapas, e estacionamento com memória. Esse conjunto já é utilizado no SUV topo de linha Lynk & Co 900.

Lynk & Co 07 EM-P Lynk & Co/Divulgação

O Lynk & Co 07 EM-P mede 4,83 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,48 m de altura, com 2,84 m de entre-eixos. O conjunto híbrido plug-in combina um motor 1.5 turbo com um propulsor elétrico, entregando 280 kW (375 cv) de potência combinada. A bateria de 19 kWh garante até 126 km de autonomia no modo elétrico, segundo o ciclo CLTC.

‌



Lynk & Co 08 EM-P Lynk & Co/Divulgação

Já o 08 EM-P é um SUV médio com 4,82 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,66 m de altura e 2,84 m de entre-eixos. A versão de entrada traz tração dianteira e 280 kW (375 cv), enquanto a configuração mais potente adiciona um motor no eixo traseiro, resultando em tração integral e 436 kW (585 cv) de potência combinada. A autonomia no modo elétrico varia entre 120 e 245 km, dependendo da bateria e do tipo de tração.

